Μετσόλα: Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στηρίζει την Ουκρανία

Την αλληλεγγύη του προς τον ουκρανικό λαό εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Πρόεδρο Ρομπέρτα Μετσόλα να τονίζει ότι πρέπει να επιβληθούν «αυστηρές κυρώσεις» στη Ρωσία. Η κ. Μετσόλα αναφέρει με ανάρτησή της στο Twitter:

«Η μονομερής επίθεση στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και η κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία δικαιολογεί νέες, αυστηρές κυρώσεις. Δεν θα εγκαταλείψουμε τoν ουκρανικό λαό σε αυτούς που του επιτίθενται. Η θέση του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρη: Είμαστε με την Ουκρανία».

The unilateral attack on the territorial integrity of #Ukraine and the gross violation of international law by Russia justifies new, severe, sanctions.



We will not leave the Ukrainian people to their aggressors.



The position of the @Europarl_EN is clear: We are with Ukraine. 🇺🇦