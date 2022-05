POLYGREEN : Μετατρέποντας την Τήλο στο πρώτο Go Zero νησί σε ολόκληρο τον κόσμο!

Όταν γίνεται λόγος για βιωσιμότητα, κυκλική οικονομία και ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, η Polygreen είναι ο ελληνικός όμιλος με τη διεθνή διάσταση που κάνει τη διαφορά. Η «διαφορά» αυτή εφαρμόζεται ήδη εδώ και μερικές ημέρες στην ακριτική Τήλο, η οποία γίνεται το πρώτο νησί στον κόσμο που επιτυγχάνει 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων. Και γίνεται η Just Go Zero Tilos!

Τo Just Go Zero Tilos είναι το project που κάνει για πρώτη φορά πράξη τα μηδενικά απόβλητα, σε μια ολόκληρη κοινότητα και ανοίγει το δρόμο για την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μέσα από αυτό, η Τήλος καταργεί τον ΧΥΤΑ και τους δημόσιους κάδους και υιοθετεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων που ξεκινάει από συλλογή πόρτα-πόρτα και καταλήγει στην πλήρη αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται στο νησί.

Με την υπογραφή της Polygreen, και μία επένδυση – πιλότο σε τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό και νέες υποδομές διαχείρισης, αξιοποιεί όλα τα αστικά απόβλητα που παράγονται στο νησί, μειώνοντας το αποτύπωμα τους στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Τήλου. Το Just Go Zero Tilos πέτυχε ήδη την κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, δημιούργησε ήδη 10 θέσεις εργασίας στο νησί, ενώ καταγράφει, ήδη, εντυπωσιακά αποτελέσματα με το ποσοστό των υλικών που ανακτώνται και κομποστοποιούνται από τα απόβλητα, να ξεπερνάει μέσα σε λίγες ημέρες το 85%.

Πως, όμως, ένα τόσο σημαντικό project γίνεται πραγματικότητα;

Κατ’ αρχήν, η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και των επιχειρήσεων, που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση, επιτεύχθηκε με συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη της τοπικής κοινότητας, από την πλευρά της Polygreen, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαιδεύσεις που έγιναν σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε νοικοκυριό του νησιού. H προσέγγιση αυτή, συνετέλεσε σημαντικά στην αλλαγή στάσης και αντίληψης της τοπικής κοινότητας για τα απόβλητα, κάτι που αποτυπώθηκε στην εντυπωσιακή ανταπόκρισή τους στις νέες πρακτικές που έφερε το Just Go Zero Tilos.

Βάση της «λύσης» του Just Go Zero είναι η σωστή διαλογή των αποβλήτων στην πηγή. Για την επίτευξη της διατέθηκε σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση της Τήλου ειδικός εξοπλισμός για τη χωριστή συλλογή τους. Η συλλογή των διαχωρισμένων αποβλήτων γίνεται πόρτα-πόρτα, στις μέρες που καθορίζονται και επικοινωνούνται από τον Δήμο, και εντατικοποιούνται τη θερινή περίοδο που αυξάνονται δραστικά οι επισκέπτες στο νησί.

Στη συνέχεια τα απόβλητα μεταφέρονται στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας που αντικατέστησε τον ΧΥΤΑ και εξοπλίστηκε με σύγχρονα μηχανήματα και τεχνολογικές εφαρμογές. Εκεί γίνεται η περαιτέρω διαλογή και προετοιμασία των αποβλήτων για ανακύκλωση, κομποστοποίηση ή ενεργειακή αξιοποίηση.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ειδική καινοτόμο πλατφόρμα, η οποία καταγράφει τον όγκο των αποβλήτων που συλλέγονται στις τρεις βασικές κατηγορίες του Προγράμματος (ανακυκλώσιμα, μη ανακυκλώσιμα και οργανικά) ανά νοικοκυριό και συνολικά. Μέσα από την πλατφόρμα, κάτοικοι και επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίζουν την ποσότητα των υλικών που ανακυκλώνουν, σε πραγματικό χρόνο. H ενημέρωση με τα δεδομένα αυτά, τους δίνει επιπλέον κίνητρο να επιτύχουν ολοένα και υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης.

Το Just Go Zero Tilos προβλέπει επίσης την αξιοποίηση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως παλιές συσκευές ή μικρά έπιπλα, τα οποία μεταφέρονται στο νέο Κέντρο Δημιουργικής Αξιοποίησης Υλικών για να επισκευαστούν ή να γίνουν πρώτη ύλη για καλλιτεχνική δημιουργία. Το αμέσως επόμενο διάστημα, στο Κέντρο θα φιλοξενηθούν οι καλλιτέχνες The New Raw και Hypercompf, οι οποίοι θα αναδείξουν στην πράξη την έννοια του upcycling και της κυκλικότητας μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες και εικαστικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από τον τοπικό χαρακτήρα.

Επιπρόσθετα, στην Τήλο λειτουργεί πλέον μόνιμα το «Point Zero» ως σταθερό σημείο πληροφόρησης για το Πρόγραμμα, όπου κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται για οδηγίες προκειμένου να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν σωστά το σύστημα, τον εξοπλισμό και τις υποδομές του Just Go Zero. Μακροπρόθεσμα στο «Zero Point» θα εκτίθενται έργα και δημιουργίες από το Κέντρο Δημιουργικής Αξιοποίησης Υλικών.

Δείτε το video του Just Go Zero Tilos εδώ.

Το project, που χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου με τεχνολογία και τεχνογνωσία από την Polygreen και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Τήλου, μετά την έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάστηκε και επίσημα πριν μερικές ημέρες στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από τον Ιδρυτή και Πρόεδρο της Polygreen, Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το νέο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας – 3Κ, που αντικατέστησε τον παλιό ΧΥΤΑ του νησιού, όπου μεταφέρονται τα απόβλητα για να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία τους για την περαιτέρω κυκλική τους διαχείριση. Παρόντες στην παρουσίαση ήταν επίσης ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, οι οποίοι παρακολούθησαν τη σύγχρονη διαδικασία διαλογής, δεματοποίησης και κομποστοποίησης, ανάλογα με το ρεύμα των αποβλήτων. Οι δύο Υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που καταγράφει ήδη το Just Go Zero, με σημαντικότερο όλων το ποσοστό ανάκτησης υλικών από τα απόβλητα που ήδη ξεπερνάει το 85%.

Αθ. Πολυχρονόπουλος: «Εγκαινιάζουμε έναν νέο πολιτισμό»

Ο εμπνευστής του Just Go Zero, Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα ως παράδειγμα εφαρμοσμένης λύσης και τεχνογνωσίας που θα μπορούσε να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να αλλάξει ριζικά την αντίληψη και τις πρακτικές πολιτών και επιχειρήσεων και τελικά να συμβάλλει στην εξάλειψη της έννοιας του αποβλήτου όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Όπως επεσήμανε ο ιδρυτής της Polygreen: «Στην Τήλο εγκαινιάζουμε τον πολιτισμό που θα ονομαστεί από τους ιστορικούς του μέλλοντος ως πολιτισμός των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Ενός πολιτισμού με 100% εκτροπή από ταφή, πλήρη κυκλική διαχείριση όλων των υλικών και, το σημαντικότερο, μια εντελώς νέα αντίληψη ζωής. Σε αυτόν το νέο πολιτισμό η έννοια του απόβλητου θα συναντιέται μόνο σε μουσειακούς χώρους.»

Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Τήλου, Μαρία Καμμά - Αλιφέρη ανέφερε: «Με το Just Go Zero Tilos, που έρχεται σε συνέχεια του ευρωπαϊκού έργου για την ενεργειακή αυτονομία του νησιού, η Τήλος γίνεται παράδειγμα εφαρμογής πράσινης καινοτομίας και αποκομίζει πολλαπλά οφέλη: Καθαρότερο περιβάλλον που βοηθά κατοίκους και επιχειρήσεις να ζουν μια καλύτερη καθημερινότητα και μεγαλύτερη απήχηση ως σύγχρονος διεθνής ταξιδιωτικός προορισμός, όπου η βιωσιμότητα μετατρέπεται σε συγκριτικό πλεονέκτημα και προσελκύει περισσότερους επισκέπτες με περιβαλλοντική συνείδησης».

Διεθνής πρωτοπορία και καινοτομία

H Polygreen είναι μια εταιρεία ηγέτης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας παγκοσμίως. Με έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό και την καινοτομία, αλλά και εξελιγμένες εργαστηριακές αναλύσεις, η Polygreen εξειδικεύεται σε αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Polygreen υλοποιεί άμεσα και αποτελεσματικά μερικά από τα πιο απαιτητικά, σε τεχνικό επίπεδο, περιβαλλοντικά projects παγκοσμίως. Παράλληλα η Polygreen παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Τέλος, μέσα από στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά και πολιτιστικές δράσεις, η Polygreen στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.