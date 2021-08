Μετάλλαξη Δέλτα: Tρίτη δόση στις ΗΠΑ 8 μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό

Τη χορήγηση τρίτης ενισχυτικής δόσης για την COVID-19 οκτώ μήνες αφού ολοκληρώσουν τον αρχικό εμβολιασμό τους, θα συστήσει η κυβέρνηση Μπάιντεν, για τους περισσότερους Αμερικανούς πολίτες σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας New York Times, η οποία επικαλείται δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους ενημερωμένους σχετικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πρώτες ενισχυτικές δόσεις θα χορηγηθούν πιθανόν σε όσους διαμένουν σε οίκους ευγηρίας και στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Θα ακολουθήσουν άλλοι ηλικιωμένοι που είχαν εμβολιαστεί όταν ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού προς τα τέλη του περασμένου έτους, οι οποίοι αρχίζουν να έχουν φθίνουσα ανοσιακή απάντηση. Οι αξιωματούχοι σκοπεύουν να χορηγήσουν στους ανθρώπους το ίδιο εμβόλιο που είχαν κάνει αρχικά. Συζήτησαν για να αρχίσουν αυτή την προσπάθεια τον Οκτώβριο, αλλά δεν έχουν καταλήξει σε χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Pfizer κατέθεσε μάλιστα χθες στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) στοιχεία που υποδεικνύουν ότι μία τρίτη δόση του εμβολίου βοηθά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού κολοσσού, Άλμπερτ Μπουρλά.



Σύμφωνα με ανάρτηση του Άλμπερτ Μπουρλά στο Twitter τα στοιχεία δείχνουν ότι «μια τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 εντός 6 έως 12 μηνών μετά την πρώτη δόση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας από την ασθένεια». Ο επικεφαλής της Pfizer πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών «αναμένονται σύντομα» και θα κατατεθούν στην FDA. «Συνεχίζουμε να ακολουθούμε την επιστήμη και είμαστε προετοιμασμένοι να κατασκευάσουμε ενισχυτικές δόσεις, εφόσον αυτές εγκριθούν» πρόσθεσε.

An important update today. We have submitted initial data to @US_FDA that suggest a third dose of our #COVID19 vaccine within 6 to 12 months after the primary vaccine schedule may help maintain a high level of protection against the disease. (1/2)