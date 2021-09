Μεταλλάξεις κορονοϊού: Εντοπίστηκαν γενετικές αλλαγές που τις κάνουν ισχυρότερες

Ορισμένες γενετικές αλλαγές μπορούν να κάνουν τον Covid-19 πιο έμπειρο στη μόλυνση των κυττάρων ή στην αποφυγή αντισωμάτων, αναφέρει το Bloomberg εξηγώντας πως οι παραλλαγές του κορονοϊού εκμεταλλεύονται αυτές τις γενετικές διαφορές, θέτοντας την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα σε συναγερμό.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο στα κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζει δηλώσεις ειδικών που αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες μεταλλάξεις, όπως η νέα μετάλλαξη Mu και η C.1.2 προερχόμενη από την Αφρική, συγκεντρώνουν γενετικές πληροφορίες από τους φορείς που μολύνουν αποκτώντας ορισμένα πλεονεκτήματα.

Στο βίντεο επισημαίνεται ότι o πληθυσμός πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει τα μέτρα προστασίας και να εμβολιαστεί για να περιορίσει τη μεταδοτικότητά του, καθώς και να υπάρξει γονιδιωματική επιτήρηση

Some genetic changes can make Covid-19 more adept at infecting cells or evading antibodies.@VIDOInterVac's @angie_rasmussen explains why the variants are causing alarm https://t.co/U4JzcfNyXP (Video via @Quicktake) pic.twitter.com/r8GtCI79tX