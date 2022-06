Μέριλαντ των ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εργοστάσιο - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή Σμίθσμπουργκ του Μέριλαντ, καθώς αναφορές έκαναν λόγο για πολλαπλούς πυροβολισμούς από έναν άγνωστο άνδρα που εισέβαλε σε εργοστάσιο, καθώς και για πολλά θύματα, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών.

«Ο ύποπτος δεν αποτελεί πλέον απειλή για την κοινότητα», δήλωσαν οι αρχές. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο δράστης πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης με έναν στρατιώτη της αστυνομίας του Μέριλαντ και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά η κατάστασή του δεν είναι σαφής.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε εργοστάσιο του δυτικού Μέριλαντ, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους, μετέδωσε το δίκτυο NBC.

Το Σμίθσμπουργκ βρίσκεται περίπου 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ουάσιγκτον

We are actively monitoring the mass shooting in #Smithsburg right now, and our office is in contact with officials on the ground. If you're local, please stay away from the area as law enforcement responds.