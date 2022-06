Mercedes EQB: η άλλη διάσταση της ηλεκτροκίνησης

Με το χαρακτηριστικό αστέρι στη μάσκα να παραπέμπει σε ένα πλούσιο πακέτο υψηλής τεχνολογίας, συνδυασμένο με τη χαρακτηριστική ποιότητα και την πολυτέλεια για την οποία είναι γνωστή η Mercedes, το νέο πλήρως ηλεκτρικό SUV της γερμανικής εταιρείας, η Mercedes EQB, έρχεται να προσφέρει επιπλέον όχι μόνο μηδενικούς ρύπους, αλλά και τη δυνατότητα μεταφοράς επτά επιβατών, εκτοξεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρακτικότητα στα ύψη.

Κλιμακώνει την ηλεκτρική της «επίθεση» η Mercedes-Benz Cars, καθώς τα μοντέλα με το χαρακτηριστικό λογότυπο “EQ” αυξάνονται και πληθύνονται: η νέα, πλήρως ηλεκτρική Mercedes EQB, ένα χαρακτηριστικό SUV με κλασική, αλλά ταυτοχρόνως κομψή φόρμα και σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν στη σύγχρονη εταιρική εικόνα της εταιρίας, λανσάρεται τώρα στην ελληνική αγορά εμπλουτίζοντας τη γκάμα των ηλεκτρικών SUV, ως μια λογική, μεγαλύτερη σε μέγεθος συνέχεια της EQA, αλλά ταυτοχρόνως και ως μικρότερο «αφελφάκι» της επιβλητικής EQC, που είχε ανοίξει το δρόμο της νέας εποχής της ηλεκτροκίνησης για τη Mercedes-Benz, με τη σειρά μοντέλων EQ. Παράλληλα η νέα Mercedes EQB έρχεται να παραταχθεί δίπλα στο “business sedan” EQE, αλλά και την εντυπωσιακή και πολυτελέστατη EQS, αλλά και τα πλήρως ηλεκτρικά Van της γερμανικής εταιρίας που διαθέτει πλέον μία όχι μόνο πολυπληθή, αλλά και συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων.

Ευρύχωρη και πολυμορφική

Η νέα Mercedes EQB, συνδυάζοντας τις αρετές δύο κόσμων, δανείζεται από τη μια την προηγμένη τεχνολογία του ήδη δοκιμασμένου ηλεκτρικού συστήματος κίνησης της μικρότερης σε μέγεθος EQA και, από την άλλη, τις διαστάσεις της «θερμικής», με κινητήρα εσωτερικής καύσης Mercedes GLB (μήκος/πλάτος /ύψος: 4.684/1.834/1.667 mm). Από την GLB προκύπτει και το χαρακτηριστικά «μακρύ» μεταξόνιο (2.829 mm), το οποίο οδηγεί σε ένα σαφώς πιο ευρύχωρο εσωτερικό, που αποκτά πολυμορφικές δυνατότητες, χάρη στην τρίτη σειρά καθισμάτων - με δύο επιπλέον ανεξάρτητα καθίσματα που προσφέρονται προαιρετικά και μπορούν να φιλοξενήσουν άτομα ύψους έως 1,65 μ.

Σαφέσταστη η έμφαση που δίνεται από τη γερμανική εταιρία στις αυξημένες μεταφορικές δυνατότητες του νέου μοντέλου, με το εσωτερικό ύψος στην πρώτη σειρά καθισμάτων να φτάνει 1.035 mm και τα 979 mm στη δεύτερη - για την πενταθέσια έκδοση του μοντέλου. Το δεόντως ευρύχωρο και απολύτως επίπεδο πορτμπαγκάζ μπορεί να χωρέσει 495 λίτρα αποσκευών (465 για την επταθέσια έκδοση), ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο όγκος φόρτωσης ανεβαίνει στα 1.710 ή στα 1.620 λίτρα (για την πενταθέσια και επταθέσια έκδοση αντίστοιχα) προσφέροντας τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα ενός στέισον μοντέλου της μεσαίας κατηγορίας.

Ενδεικτικό της έμφασης που έχει δοθεί στον τομέα της πρακτικότητας και των δυνατοτήτων αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων, αποτελεί το γεγονός ότι τα καθίσματα της δεύτερης σειράς διατίθενται προαιρετικά με τη δυνατότητα μετακίνησης εμπρός-πίσω κατά 14 εκατοστά, επιτρέποντας περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας του χώρου αποσκευών μέχρι και κατά 190 λίτρα.

Κατά τ’ άλλα, στο εσωτερικό, η εικόνα που βλέπουμε κυριαρχείται από την «εξηλεκτρισμένη» εκδοχή του MBUX ταμπλό με τις δύο συνεχόμενες οθόνες και τον απαλό ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Εδώ μπορείτε να δείτε μια σύντομη παρουσίαση της νέας Mercedes EQB: https://youtu.be/u1vmDJdD9Pw

Τετρακίνηση και μηδενικοί ρύποι

Η βασική έκδοση της νέας Mercedes - EQB 250 - είναι προσθιοκίνητη, εφοδιασμένη με ηλεκτροκινητήρα 140 kW (190 PS) με ροπή 385 Nm και αυτονομία 433 έως 474 χιλιόμετρα. Το πλήρως ηλεκτρικό compact SUV της Mercedes είναι επίσης διαθέσιμο στην ελληνική αγορά στις τετρακίνητες εκδόσεις EQB 300 4MATIC με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 168 kW (228 PS) & ροπή 390 Nm, και EQB 350 4MATIC με ισχύ 215 kW (292 PS) & ροπή 520 Nm, με τη μέγιστη αυτονομία κατά WLTP, και στις δύο περιπτώσεις, να φτάνει τα 423 χιλιόμετρα.

H μπαταρία σε όλες τις περιπτώσεις έχει χωρητικότητα 66,5 kWh ενώ οι επιδόσεις επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε την EQB από γρήγορη έως πολύ γρήγορη, αφού τα 0-100 km/h πραγματοποιούνται είτε σε 9,2’’ (EQB 250), είτε σε 8,0’’ (EQB 300 4MATIC), είτε σε 6,2’’ (EQB 350 4MATIC)

Η Mercedes EQB διαθέτει δυνατότητα φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 11 kW στο σπίτι και σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο στο όχημα φορτιστή (on board charger), ενώ μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία της και σε σταθμούς ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) με μέγιστη ισχύ έως 100 kW, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (State of Charge, SoC) και τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης. Ο χρόνος φόρτισης σε αυτή την περίπτωση είναι περίπου 30 λεπτά για φόρτιση από 10% σε 80%, ενώ μέσα σε μόλις 15 λεπτά, η Mercedes EQB μπορεί να ανακτήσει επαρκή ηλεκτρική ενέργεια για να κινηθεί για ακόμα 150 χιλιόμετρα (WLTP).

Σημειώστε ότι μέσω του Mercedes Me Charge, οι οδηγοί της EQB θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα φόρτισης στον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 600.000 σταθμούς φόρτισης AC και DC σε 31 χώρες. Το Mercedes me Charge επιτρέπει στους των ηλεκτρικών Mercedes να χρησιμοποιούν με ευκολία τους σταθμούς φόρτισης διαφόρων παρόχων, ενώ παράλληλα επωφελούνται από μία ενιαία λειτουργία πληρωμής με απλές διαδικασίες χρέωσης. Με την EQB προσφέρεται το Mercedes me Charge για ένα έτος.

Σημειώστε, επίσης, ότι στην Ελλάδα το δίκτυο φόρτισης μέσω του Mercedes me Charge αριθμεί ήδη περισσότερους από 160 δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε όλη την επικράτεια.

Πρώτα η ασφάλεια

Και καθώς μια Mercedes δεν μπορεί παρά να δίνει το παράδειγμα στον τομέα της ασφάλειας, η νέα EQB διαθέτει μια σειρά ευφυή συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, όπως η ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και η ενεργή υποβοήθηση πέδησης, που μπορεί να αποτρέψει μια σύγκρουση ή να μειώσει τη σοβαρότητά της επιβραδύνοντας το όχημα αυτόνομα. Με κανονικές ταχύτητες πόλης, το σύστημα μπορεί επίσης να επιβραδύνει όταν ανιχνεύονται σταματημένα οχήματα και πεζοί που διασχίζουν τον δρόμο. Το πακέτο υποβοήθησης του οδηγού περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία αλλαγής κατεύθυνσης, τη λειτουργία λωρίδας έκτακτης ανάγκης, τη λειτουργία προειδοποίησης αποβίβασης, που ειδοποιεί τον οδηγό όταν πλησιάζουν από πίσω ποδηλάτες ή οχήματα, και ένα σύστημα προειδοποίησης όταν ανιχνεύονται πεζοί κοντά σε διαβάσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι ο βασικός εξοπλισμός του νέου SUV της Mercedes είναι εξαιρετικά πλούσιος καθώς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 7 αερόσακους, ενεργή υποβοήθηση πέδησης, ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, Adaptive High Beam Assist, σύστημα πολυμέσων MBUX με δυο οθόνες 7,25 ιντσών & διευρυμένες λειτουργίες με φωνητική ενεργοποίηση «Hey Mercedes», προβολείς LED High Performance με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED, σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz, αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMΟΤRONIC, επιλογέα λειτουργίας οδήγησης COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL, ECO κ.ά.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και το σύστημα πλοήγησης με Electric Intelligence, που κάνει την καθημερινή οδήγηση με την EQB εξαιρετικά απλή υπόθεση. Η βέλτιστη διαδρομή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως η κατάσταση φόρτισης, ο καιρός και οι συνθήκες της κυκλοφορίας, καθώς και τις στάσεις για φόρτιση, εάν χρειάζεται.

Μια «σφαιρική» παρουσίαση της νέας Mercedes EQB μπορείτε να δείτε εδώ.

Σημειώστε, τέλος, για την υποστήριξη της νέας, ηλεκτρικής εποχής της αυτοκίνησης, η Mercedes σκοπεύει να επενδύσει 40 δις ευρώ έως το 2030 – χρονιά κατά την οποία θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, εννέα Giga-factories κατασκευής μπαταριών - προκειμένου να μηδενίσει το ανθρακικό της αποτύπωμα. Ενώ το 2025 η γερμανική εταιρία θα σταματήσει την εξέλιξη κινητήρων εσωτερικής καύσης ρίχνοντας όλες τις δυνάμεις της στη περαιτέρω βελτίωση της ηλεκτροκίνησης. Ήδη, η Mercedes-EQ διαθέτει τώρα συνολικά έξι νέα πλήρως ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων και το mini bus/πολυμορφικό EQV. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια των plug-in hybrid μοντέλων της Mercedes-Benz αριθμεί ήδη περισσότερες από 20 εκδόσεις μοντέλων.

O τιμοκατάλογος ξεκινά από τα 54.970 ευρώ.

