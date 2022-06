Μεντβέντεφ: Ποιος είπε ότι σε δύο χρόνια θα υπάρχει η Ουκρανία στον παγκόσμιο χάρτη;

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, με ανάρτηση του στο Telegram αναρωτήθηκε για το αν θα υπάρχει η Ουκρανία ως χώρα σε δύο χρόνια.

Όπως σημειώνει ο Guardian, πρόκειται για «ένα μήνυμα που δίνει κάποια εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση του Ρώσου ανώτερου επιπέδου που σκέφτεται την κατάσταση στην Ουκρανία».



Στο μήνυμα του ο Ρώσος αξιωματούχος αμφισβήτησε το αίτημα της Ουκρανίας να λάβει εισαγωγές ενέργειας αυτόν τον χειμώνα με δυνατότητα καθυστέρησης πληρωμής για δύο χρόνια, γράφοντας: «Απλά μια ερώτηση. Ποιος είπε ότι σε δύο χρόνια η Ουκρανία θα υπάρχει καν στον παγκόσμιο χάρτη;»

From Medvedev's Telegram ... 'Who said UKR will exist in 2 years' time?'



--А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?



But who said that within 2 years UKR still will appear on a map of the world? pic.twitter.com/YmetuMJl3C