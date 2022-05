Μέλος του Κογκρέσου: Η ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη μου έδωσε πραγματική έμπνευση και κίνητρο να συνεχίσω

Διθυραμβικά είναι το σχόλια των διεθνών μέσων για την ιστορική σημασία της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινή Σύνοδο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που δήλωσαν δημόσια τον θαυμασμό τους για την ιστορική αξία αυτής της ομιλίας και ο Jake Auchincloss, Μέλος του Κογκρέσου. Σε ανάρτηση του στο twitter o Jake Auchincloss είπε, με ενθουσιασμό, στους χιλιάδες ακολούθους του:

«Ακούγοντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Κοινή Σύνοδο του Κογκρέσου, συνειδητοποιώ πως είναι η καλύτερη ομιλία που έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Εκπροσωπώντας τη χώρα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ελληνικής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι “ιδρυτές πατέρες” μας άντλησαν τόση έμπνευση και τόσα πολλά διδάγματα από την εμπειρία της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, πριν από 25 αιώνες. Και οι Έλληνες, από τη μεριά τους, στο δικό τους αγώνα για την ανεξαρτησία πριν από 200 χρόνια, έστρεψαν το βλέμμα τους στο παράδειγμα των ΗΠΑ και αναζήτησαν την στήριξη της χώρας μας».



Συνεχίζοντας, ο Jake Auchincloss επισημαίνει την θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού ως προς τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τονίζοντας πως οι εξελίξεις απειλούν ευρύτερα τη Δημοκρατία. «Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης την ακλόνητη στήριξή του προς τον λαό της Ουκρανίας. Όπως είπε, ο αγώνας των Ουκρανών να υπερασπιστούν έναν κόσμο όπου θα επικρατεί ο νόμος και η τάξη, έναν κόσμο όπου θα μπορέσει να ευδοκιμήσει η αυτοδιάθεση και η Δημοκρατία, θυμίζει και αντανακλά τους αγώνες των Ελλήνων και τις προσπάθειες της Ελλάδας για την ελεύθερη δημοκρατία».



Ο Jake Auchincloss συνέχισε λέγοντας πως ο κ. Μητσοτάκης «επικαλέστηκε το σημαντικό έργο του ελληνικού και αμερικανικού λαού που δρουν ως θεματοφύλακες της Δημοκρατίας, σε έναν κόσμο που θα πρέπει να προστατευθεί όχι μόνο από τα αυταρχικά καθεστώτα αλλά και το εγχώριο πλήμα της παραπληροφόρησης και της πόλωσης του λαϊκιστών, οι οποίοι υπόσχονται εύκολες λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα. Τέλος τόνισε ότι θα χρειαστεί να συνεργαστούμε και να αντλήσουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο, στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε ισχυρούς θεσμούς και να εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας στις δημοκρατικές μας διαδικασίες».



Ο Jake Auchincloss έκλεισε λέγοντας πως «η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη μου έδωσε πραγματική έμπνευση και κίνητρο να συνεχίσω την σκληρή δουλειά».

The Greek prime minister’s address was the best speech I’ve heard as a member of Congress.



He said that Greeks and Americans are custodians of democracy — we must stand up to disinformation and threats from within that cripple our institutions. pic.twitter.com/cWNkq7viES