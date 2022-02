Μελιτόπολη - Βίντεο: Ηλικιωμένος ρωσικής καταγωγής κατά ρώσων εισβολέων - «Είστε μαριονέτες!»

Οργισμένη είναι η αντίδραση ηλικιωμένου άνδρα, ρωσικής καταγωγής, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με ρώσους εισβολείς στρατιώτες στη Μελιτόπολη της Ουκρανίας. Στο βίντεο, το οποίο δημοσιεύει ο Guardian, ο ηλικιωμένος αναφέρει:

«Ρώσοι να εισβάλουν στην Ουκρανία, πόσο γ@μ..νο είναι αυτό! Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα. Εμείς έχουμε τις ζωές μας κι εσείς τις δικές σας. Κι εγώ Ρώσος είμαι, αλλά ζω σε αυτή τη χώρα.

Έχετε τη δική σας χώρα και εμείς τη δική μας. Δεν έχετε προβλήματα στη χώρα σας; Όλοι πλούσιοι είστε εκεί; Ντροπή σας! Είστε μαριονέτες!».

Grandpa is reprimanding the Russian soldiers in Melitopol like they are children.



“I’m also Russian. Don’t you have any problems in the state?” pic.twitter.com/fan9J9Me80