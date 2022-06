Μελανσόν: Η παράταξη Μακρόν ηττήθηκε - Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στον δεύτερο γύρο

Η παράταξη Μακρόν ηττήθηκε δήλωσε ο επικεφαλής του συνασπισμού της Αριστεράς (NUPES) Ζαν-Λικ Μελανσόν, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.

«Η αλήθεια είναι ότι το προεδρικό κόμμα ηττήθηκε», τόνισε, ενώ κάλεσε τους Γάλλους πολίτες να σπεύσουν στις κάλπες της ερχόμενης Κυριακής για τον δεύτερο γύρο, «προκειμένου να απορρίψουν τις καταστροφικές προοπτικές μιας πλειοψηφίας του κ. Μακρόν», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

🔴The leader of the #Nupes coalition Jean-Luc #Mélenchon claims #Macron's camp has been "beaten and defeated".



He urged voters to "vote massively" and to "come out in hords" in the second round on June 19,



