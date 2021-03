Μεγάλη η «ψαλίδα» χρηματικών επάθλων για άνδρες και γυναίκες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και γκολφ

Ο σεβασμός και η ισονομία στη χρηματική επιβράβευση, που επιζητούν εδώ και χρόνια στα σπορ οι γυναίκες, αρχίζει να επιτυγχάνεται. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη αθλήματα που δεν έχουν πετύχει το λεγόμενο «equal play – equal pay». Ερευνα του αγγλικού δικτύου BBC έδειξε πως 34 από τα 37 πεδία που προσφέρουν χρηματικά έπαθλα και συμμετείχαν στη μελέτη (σπορ όπως ράγκμπι και κωπηλασία δεν έχουν μπόνους), προσφέρουν πλέον σχεδόν ίδιες αμοιβές. Μεγάλες παραμένουν οι διαφορές στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο γκολφ.

Το BBC παρουσίασε για τρίτη φορά την έρευνά του, μετά το 2014 και το 2017. Από τα αποτελέσματα προ τετραετίας, αθλήματα όπως το χόκεϊ, οι καταδύσεις, το σέρφινγκ και η πάλη πέτυχαν ισότητα. Μάλιστα, το φετινό «πόρισμα» σημειώνει πως «το κρίκετ έκανε τα μεγαλύτερα βήματα προς την κατεύθυνση να μειώσει το κενό». Το συνολικό έπαθλο για το Παγκόσμιο Κύπελλο κρίκετ γυναικών του 2022 αυξήθηκε στα 3,5 εκατ. δολάρια, πλησιάζοντας το μπόνους των 4 εκατ. που πληρώνεται στους άνδρες. Στη διοργάνωση του 2017, η Εθνική γυναικών Αγγλίας είχε λάβει πριμ 660.000 δολαρίων.

