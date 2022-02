Mediterranean Futures by Movement Radio 

Το Movement Radio παρουσιάζει το Mediterranean Futures. Ένα πενθήμερο ραδιοφωνικό φεστιβάλ που βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση γεωγραφικών συνδέσεων και ιστορικών μεταβολών μέσα από την κουλτούρα, τις ιδέες και τους ανθρώπους της. Μουσικοί, DJs, καλλιτέχνες και στοχαστές από όλη τη λεκάνη της Μεσογείου συναντιούνται στον διεθνή διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Στέγης.

Το Movement Radio, ο διεθνής διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός με έδρα την Αθήνα, από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, συνεχίζει να εκπέμπει διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Το Mediterranean Futures είναι η νέα πρωτοβουλία του Movement Radio που εγκαινιάζεται με ένα πενθήμερο ραδιοφωνικό φεστιβάλ από τις 15 έως τις 19 Φεβρουαρίου, με εκδηλώσεις για τη μουσική και τις κουλτούρες της λεκάνης της Μεσογείου.

Καθημερινά mixes, μετά από αναθέσεις του φεστιβάλ, από μουσικούς και DJs όπως οι Deena Abdelwahed, Azu Tiwaline, Bill Kouligas, Ice_Eyes, Muqata’a και πολλοί άλλοι. Μια συζήτηση με τον στοχαστή Iain Chambers πάνω στο εμβληματικό βιβλίο του “Mediterranean Crossings” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Duke University Press. Σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική από τη λεκάνη της Μεσογείου. Αφιερώματα στην Oum Kalthoum, τον Γιάννη Χρήστου, τον Pascal Comelade και άλλους.

Αντλώντας έμπνευση από την ιδέα της χωρίς σύνορα επικοινωνίας ανάμεσα σε μουσικά είδη, γεωγραφικά σύνορα και γενιές, θα δώσει έμφαση στις διασυνδέσεις μουσικής, κουλτούρας και πολιτικής σε αυτή την περιοχή. Αμφισβητώντας την επίσημη ιστορία, θα αποκαλύψει κρυμμένες μαρτυρίες και αφηγήσεις μέσω του ήχου και θα φέρει στην επιφάνεια τη συλλογική μνήμη του παρελθόντος, προκειμένου να σφυρηλατήσει μια σύνδεση με το μέλλον μέσω των κοινών βιωμάτων της περιοχής.

Το Mediterranean Futures θα περιλαμβάνει μουσική από όλα τα διαφορετικά νήματα που συνυφαίνουν το ηχητικό τοπίο της μεσογειακής λεκάνης. Φουτουριστικό, χορευτικής κατεύθυνσης bass, αποδομημένη club και hip-hop με επιρροές από παραδοσιακά στοιχεία· μουσική από τα Βαλκάνια με μια σύγχρονη προσέγγιση μέσω εναλλακτικών κουρδισμάτων και παραμορφώσεων· αφιερώματα σε παραδοσιακά ιδιώματα και ιστορικές μορφές, ανάμεσά τους στο αλγερινό rai, το μαροκινό gnawa, τον Pascal Comelade, τον Γιάννη Χρήστου και την Oum Kalthoum.

Όλες οι εκπομπές θα μεταδίδονται ζωντανά στο www.movement.radio και κατόπιν θα είναι διαθέσιμες στο αρχείο εκπομπών του σταθμού στο διαδίκτυο.

Το Movement Radio της Στέγης σε συνεργασία με το SAE Institute και το & το Goethe-Institut Athen διερευνά διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις, πολιτικά και θεωρητικά ζητήματα που απασχολούν τον δημόσιο διάλογο και αντανακλάσεις μετακίνησης πληθυσμών από τη Μεσόγειο και ακόμα πιο πέρα, μέσα από μια σειρά ανατεθειμένων έργων, θεματικών mixtapes, συνεντεύξεων, DJ sets και πολλών άλλων δράσεων.

Επιμέλεια: Voltnoi, QueTempo, Μαρίνα Γιώτη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Σε συνεργασία με το SAE Institute & το Goethe-Institut Athens

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

14:00 - 15:00 | MED Futures • Teranga Beat • 4 Decades of Mediterranean Hybrids w/ Adamantios Kafetzis

15:00 - 16:00 | MED Futures • Veneno w/ Zeda Vega & Pedro Calero

16:00 - 17:00 | MED Futures w/ Marco Caricola

17:00 - 18:00 | MED Futures • Acropollywood w/ DJ Bwana (aka Iraklis Renieris)

18:00 - 19:00 | MED Futures • Belgrade w/ Feloneezy

19:00 - 20:00 | MED Futures w/ STILL

20:00 - 21:00 | MED Futures w/ Toumba

21:00 - 23:00 | MED Futures • See You In Beirut Whatever Happens w/ Ziad Nawfal

23:00 - 00:00 | MED Futures w/ Deena Abdelwahed

00:00 - 01:00 | MED Futures • Screamo and Hardcore Punk in the Balkans w/ Takis Zontiros

01:00 - 02:00 | MED Futures • Yugoslavia w/ Eiger Drums Propaganda

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

14:00 - 15:00 | MED Futures • Entropia Records

15:00 - 16:00 | MED Futures w/ Usermilitia

16:00 - 17:00 | MED Futures • SONIC NARRATIVES • East-Mediterranean Reflections feat. Yamen Mekdad w/ Dimitra Zina

17:00 - 18:00 | MED Futures • Sem Luz Nada Se Vê w/ Nelson Gomes

18:00 - 19:00 | MED Futures w/ Vazy Julie

19:00 - 20:00 | MED Futures w/ OJOO GYAL

20:00 - 21:00 | MED Futures • Cypriot Scene Special w/ Jay Glass Dubs

21:00 - 22:00 | MED Futures w/ Azu Tiwaline

22:00 - 23:00 | MED Futures • Marwa Belhaj Youssef

23:00 - 00:00 | MED Futures w/ 2serhat5bz

00:00 - 01:00 | MED Futures • Across the Territories • Easiness_Uneasiness in the East Mediterranean w/ Panos Hanjaras

01:00 - 02:00 | MED Futures • Gonzo Ethnomusicology w/ Radio is a Foreign Country

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

14:00 - 15:00 | MED Futures • Punami Tsunami • Albania w/ Maria Pappa

15:00 - 16:00 | MED Futures • Mythical creatures of the Orient • Exotic women in Greek Elafra, Rebetika and Laika (1934-1959) w/ Agent Mo

16:00 - 17:00 | MED Futures • Pascal Comelade

17:00 - 18:00 | MED Futures • Once Upon A Time In The Levante w/ Alan Bishop

18:00 - 19:00 | MED Futures • Absorbing Mediterranean Echoes w/ MR. Z

19:00 - 20:00 | MED Futures w/ Maoupa Mazzocchetti

20:00 - 21:00 | MED Futures w/ Muqata'a

21:00 - 22:00 | MED Futures w/ Bill Kouligas

22:00 - 23:00 | MED Futures • FUTURE FOLK • All Balkan to Me w/ Tasos Stamou

23:00 - 00:00 | MED Futures • Frequency Modulation w/ Jacob Moe

00:00 - 01:00 | MED Futures • Greek Punk in the Socialist Years w/ Alex Zen

01:00 - 02:00 | MED Futures • Athènes Électronique w/ Fonoptikon (ΦΩΝΟΠΤΙΚΟΝ)

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

14:00 - 15:00 | MED Futures • Mediterrana • Exotic Sounds from Athens w/ DJ Lo-Fi

15:00 - 16:00 | MED Futures w/ Kairo

16:00 - 17:00 | MED Futures • Trancendence w/ Christina Hazboun

17:00 - 18:00 | MED Futures • Nashazphone Special • Drissi El Abbassi w/ Maxton Fort

18:00 - 19:00 | MED Futures • Dirty Sandals for Everybody w/ Peak Nick

19:00 - 20:00 | MED Futures • From the Mediterranean to the Mediterranean w/ Oldyungmayn

20:00 - 21:00 | MED Futures w/ NatCase

21:00 - 22:00 | MED Futures w/ Falyakon

22:00 - 23:00 | MED Futures w/ Liliane Chlela

23:00 - 00:00 | MED Futures • Jani Christou w/ Panos Hanjaras

00:00 - 01:00 | MED Futures • When I own my own tongue, I will sing w/ Khmer

01:00 - 02:00 | MED Futures • Greek New and Old Synth Wave w/ Voltnoi Brege

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

14:00 - 15:00 | MED Futures • The Movement Exists in Voice and Sound w/ Syrian Greek Youth Forum

15:00 - 16:00 | MED Futures w/ Sara Sani

16:00 - 17:00 | MED Futures • The Archipelago feat. Iain Chambers • Mediterranean Crossings

17:00 - 19:00 | MED Futures • Ο Sole Mio • A Deep Dive into Napoli’s Music Soul w/ Dimitri Papaioannou

19:00 - 20:00 | MED Futures • Umm Kulthum

20:00 - 21:00 | MED Futures • Cretan Country w/ Christopher C. King

21:00 - 22:00 | MED Futures • Mediterranean • A Common Tongue Story w/ Ice_Eyes

22:00 - 23:00 | MED Futures w/ Vazy Julie

23:00 - 00:00 | MED Futures w/ DJ NOT I