Μέχρι τέλη του έτους οι πρώτες 5.000 δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα

Στις επόμενες δύο εβδομάδες καταφτάνουν στην Ελλάδα οι πρώτες 5.000 δόσεις εμβολίων με την επιχείρηση «Ελευθερία» να έχει μπει στην τελική ευθεία. Οι πρώτοι εμβολιασμοί δεν αποκλείεται να γίνουν στην εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και ενώ αύριο θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες του σχεδίου στην σύσκεψη που θα έχει ο πρωθυπουργός στην ΓΓ Πολιτικής Προστασίας.

Ανάμεσα πάντως στους πρώτους που θα εμβολιαστούν μαζί με τους υγειονομικούς θα είναι ο πρωθυπουργός και άλλες προσωπικότητες, προκειμένου να στείλουν ισχυρό μήνυμα υπέρ των εμβολιαστών.

Τέτοιες κινήσεις θεωρούνται απαραίτητες σε μια συγκυρία όπου ένας σημαντικός αριθμός πολιτών συνεχίζουν να εμφανίζονται αρνητικοί στον εμβολιασμοί. Τρεις στους δέκα πολίτες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΙ δηλώνουν αρνητικοί απέναντι στο εμβόλιο, ενώ ένα 10% του πληθυσμού εμφανίζεται να απαντά ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου για την πανδημία.

Σήμερα, άλλωστε, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσουν τον εμβολιασμό των πολιτών τους κατά του κορονοϊού στις 27 Δεκεμβρίου.

«Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ», έγραψε η επικεφαλής της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο twitter.

It's Europe's moment. On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are #StrongerTogether #EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

Χτες, η κα Φον ντερ Λάιεν είχε ενημερώσει ότι οι εμβολιασμοί στις χώρες της Ευρώπης θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα.

Την προσεχή Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας συνέρχεται προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech, ενώ αναμένεται ότι έως τις 23 Δεκεμβρίου θα έχει δοθεί η έγκριση.

Παράλληλα, σε σημερινό του δημοσίευμα το Reuters ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενεργοποιήσει την επιλογή να αγοράσει έως και 100 εκατομμύρια περισσότερες δόσεις εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά του κορονοϊού, έχοντας απορρίψει τον Ιούλιο την ευκαιρία για μια πολύ μεγαλύτερη συμφωνία, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ.

Ειδικότερα, η Κομισιόν αποφάσισε να ασκήσει την επιλογή της να αγοράσει έως και 100 εκατομμύρια πρόσθετες δόσεις βάσει υφιστάμενης σύμβασης με την Pfizer/BioNTech, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος ΕΕ στο Reuters.

Σύμφωνα με το ίδιο συμβόλαιο, η Κομισιόν έχει ήδη παραγγείλει 200 ​​εκατομμύρια δόσεις.

Η απόφαση, σημειώνει το Reuters, πάρθηκε λόγω των απρόσμενων καθυστερήσεων στις κλινικές δοκιμές ορισμένων εμβολίων, κάτι που ώθησε την ΕΕ ενεργοποιήσει την επιλογή που είχε συμφωνήσει με την Pfizer.

Επισπεύδεται η απόφαση για το εμβόλιο της Moderna στην Ευρώπη

Στο μεταξύ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα επισπεύσει κατά περίπου μια εβδομάδα, στις 6 Ιανουαρίου, τη συνεδρίασή του για τη γνωμοδότηση και την πιθανή έγκριση του εμβολίου της Moderna κατά της Covid-19.

Οι Αμερικανοί παρασκευαστές της Moderna έστειλαν πρόσθετα δεδομένα γρηγορότερα από το αναμενόμενο, και ο EMA θα συνεδριάσει στις 6 Ιανουαρίου σε μια «έκτακτη» συνεδρίαση, έξι ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε αρχικά προγραμματιστεί στις 12 Ιανουαρίου, για να «εκδώσει τα πορίσματά μου, αν αυτό είναι εφικτό», ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, με έδρα το Άμστερνταμ.

Το εμβόλιο αυτό ενδέχεται να γίνει το δεύτερο εμβόλιο που παίρνει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Α. Μπουρλά: Δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην παραγωγή του εμβολίου

«Η Pfizer δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή του εμβολίου κατά της νόσου covid-19 και καμία αποστολή δεν έχει καθυστερήσει», τόνισε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο CEO της εταιρείας Άλμπερτ Μπουρλά, απαντώντας στα σχόλια που ήθελαν την Pfizer να αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή και τον διαμοιρασμό του εμβολίου στις ΗΠΑ.

O κ. Μπουρλά ανήρτησε και την ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία αναφέρει: «Αυτή την εβδομάδα αποστείλαμε με επιτυχία και τις 2,9 εκατομμύρια δόσεις που μας ζητήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, στις τοποθεσίες που μας υποδείχθηκαν. Έχουμε εκατομμύρια δόσεις στις αποθήκες μας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει οδηγίες για την αποστολή κι άλλων εμβολίων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Pfizer για να απαντήσει στα σχόλια που την ήθελαν να αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή και τον διαμοιρασμό του εμβολίου στις ΗΠΑ.

«Είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να διανείμουμε 50 εκατ. δόσεις αυτή τη χρονιά και 1,3 δισ. δόσεις το 2021 και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να παραδώσουμε το εμβόλιό μας στον αμερικανικό λαό», καταλήγει η ανακοίνωση της Pfizer.

Pfizer is not having any production issues with our COVID-19 vaccine, and no shipments containing the vaccine are on hold or delayed. The company’s statement can be found here: https://t.co/72sSOWrnil pic.twitter.com/1LoPYmSyWb