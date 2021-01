Με υπογραφή Μπάιντεν διαγράφονται οι πολιτικές Τραμπ για Κλίμα και Μετανάστευση

Ο Δημοκρατικός νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε μισή ντουζίνα εκτελεστικά διατάγματα με τα οποία καταργούνται σκληρές πολιτικές του προκατόχου του ως προς το ζήτημα της μετανάστευσης, ωστόσο ειδικοί σημειώνουν πως θα χρειαστούν μήνες, αν όχι περισσότερο, για να αρθούν οι φραγμοί που επιβλήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο νέος πρόεδρος υπέγραψε επίσης , όπως αναμενόταν, εκτελεστικό διάταγμα το οποίο προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας για την επανένταξη της χώρας στη συμφωνία του Παρισιού για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, αναιρώντας μια από τις πιο εμβληματικές ενέργειες του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ.

