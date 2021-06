Με tweet...παιδικό τραγούδι ο Μάσκ έστειλε στα ύψη την μετοχή της Samsung Publishing

Britta Pedersen/Pool via AP

Η μετοχή της Samsung Publishing, βασικού μετόχου στην εταιρεία παραγωγής του «Baby Shark», εκτοξεύτηκε την Τετάρτη μετά το tweet του CEO της Tesla Έλον Μασκ για το viral παιδικό τραγούδι.

Η εταιρεία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον νοτιοκορεάτικο κολοσσό Samsung Group, παρότι έχουν και οι δύο τη λέξη Samsung στο όνομά τους, ενισχυόταν κάποια στιγμή κατά περισσότερο από 10% στη διάρκεια των κανονικών συναλλαγών, προτού επιστρέψει μέρος των κερδών και κλείσει με άνοδο 6,29%, σύμφωνα με το CNBC.

Η άνοδος ήρθε μετά το tweet του Μασκ στο οποίο έγραφε: «Το Baby Shark συντρίβει τα πάντα!», προσθέτοντας ότι έχει πάρα πολλές προβολές.

