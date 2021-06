Με την ΠτΔ θα συναντηθεί το πρωί της Τρίτης ο Κυρ. Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο Τρίτη 8 Ιουνίου στις 10:00 με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Επίσης στις 18:10 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Beyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security», που συνδιοργανώνουν το ινστιτούτο γεωπολιτικών αναλύσεων Eurasia Group και η οργάνωση Flagship Pioneering.

Ο πρωθυπουργός αρχικά θα συνομιλήσει με τη συντονίστρια, δημοσιογράφο του CNBC Meg Tirrell, και στη συνέχεια θα έχει συζήτηση με τον πρόεδρο της Moderna, Noubar Afeyan και τον πρόεδρο του Eurasia Group, Ian Bremmer.