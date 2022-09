Με τα κόρνερ της Λουντογκόρετς και την ανωτερότητα των Απόλλων Λ. και Λάτσιο

Ένα από τα πιο εύκολα ταμεία είχε η στήλη μας χθες. Πέρασε στο 52’ το Over 3,5 κόρνερ της Ρέιντζερς (στην ίδια φάση βγήκε και το Over 4,5 για το οποίο είχαμε κάνει αναφορά), ενώ στο Κλαμπ Αμέρικα – Σάντος Λαγκούνα (3-3 τελικό) επιβεβαιώθηκε το Over μόλις στο 17ο λεπτό. Εδώ μάλιστα, η απόδοση από 1,67 που προτάθηκε, ήταν στο 1,53 λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.

Απόψε, έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ. Υπάρχει ποικιλία στις επιλογές μας, αφού ποντάρουμε σε κόρνερ, αλλά και στις νίκες μίας γηπεδούχου και μίας φιλοξενούμενης.

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΛΑΤΣΙΟ

Η Μίντιλαντ δεν λέει να… σηκώσει κεφάλι εξ ου και οι τρεις αλλαγές προπονητών σε συντομότατο χρονικό διάστημα! Σε 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις φέτος έχει δύο νίκες. Στο πρωτάθλημα μετράει 2-4-3 και βρίσκεται στο «+1» από την επικίνδυνη ζώνη. Στην Ευρώπη είναι στο 0-2-3, έδειξε λίγα πράγματα στο τελευταίο ματς με τη Στουρμ Γκρατς (0-1), όπου παρότι αγωνίστηκε με παίκτη παραπάνω για 20 λεπτά δεν έκανε σοβαρή φάση. Δύο φορές υποδέχτηκε ιταλική ομάδα στην ιστορία της και τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Διασύρθηκε 4-0 από την Αταλάντα και 4-1 από τη Νάπολι.

Η Λάτσιο από την πλευρά της, με «τρίποντο» απόψε ουσιαστικά «καθαρίζει» την υπόθεση πρόκριση αφού στην πρεμιέρα επιβλήθηκε 4-2 της Φέγενορντ και η τέταρτη ομάδα του ομίλου είναι η υποδεέστερη Στουρμ Γκρατς. Εχει εύκολο ματς το Σ/Κ στην Ιταλία (Κρεμονέζε) οπότε, αναμένεται μη σαρωτικό ροτέισον. Όσες αλλαγές πάντως κι αν κάνει, είναι δύο κλάσεις καλύτερη από τη Μίντιλαντ και έχει τη δυνατότητα να φύγει με το «διπλό» από τη Δανία.

ΑΠΟΛΛΩΝ Λ. – ΝΤΝΙΠΡΟ

Στο ουδέτερο «ΓΣΠ» διεξάγεται η αναμέτρηση, αυτό, όμως, δεν θα εμποδίσει τους φιλάθλους του Απόλλων να βρεθούν στο γήπεδο, καθώς η απόσταση είναι μόλις 84 χιλιόμετρα.

Ο Απόλλων Λεμεσού κατεβαίνει με την ψυχολογία στα ύψη διότι έκανε το 3/3 την Κυριακή στο ντέρμπι με την Ομόνοια (2-1) και παρέμεινε στην κορυφή μαζί με τον συμπολίτη του Άρη. Μπορεί να έφερε 0-0 με τη Βαντούζ στην πρεμιέρα των ομίλων, η βελτίωσή του, όμως, είναι φανερή από αγώνα σε αγώνα. Από το 0-4 με τη Μακάμπι Χάιφα για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ και έπειτα, μετράει 4-3-0 σε όλες τις διοργανώσεις και 3-1-0 εντός έδρας. Η ισοπαλία ήταν κόντρα στον Ολυμπιακό (1-1) τον οποίο θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Στην Ευρώπη έχει 10-2-3 στα 15 πιο πρόσφατα ματς που έδωσε στην Κύπρο, δύο από τις τρεις ήττες ήταν από τις Άιντραχτ (2-3) και Αϊντχόφεν (0-4) ομάδες που είναι κλάσεις ανώτερες από τη νυν αντίπαλό του.

Η Ντνίπρο επισκέπτεται δεύτερη φορά φέτος τη «Μεγαλόνησο». Εχασε εκεί 3-0 από την ΑΕΚ Λάρνακας στα προκριματικά του Γιουρόπα (25/8). Να αναφέρουμε εδώ ότι ο Απόλλων Λ. είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ Λ.. Οι Ουκρανοί έχουν μόλις έξι χρόνια ιστορίας, αυτή είναι η πρώτη τους φορά στην Ευρώπη και μετρούν 3/3 ήττες με 1-6 απολογισμό τερμάτων. Πλην της απειρίας τους ρόλο στην τρέχουσα κατάσταση έχει παίξει και η ανετοιμότητά τους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Απόλλων Λ. είναι εμπειρότερη ομάδα. Διαθέτει καλύτερο ρόστερ, παίζει εντός έδρας και έχει υπέρ του και τον καιρό επειδή οι Ουκρανοί έρχονται από τους 17 βαθμούς με βροχή στους 27 με ζέστη και ανυπόφορη υγρασία. Μπορεί να πάρει τη νίκη.

ΜΠΕΤΙΣ – ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ

Η Μπέτις είναι σαφώς το μεγάλο φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι παρότι θα κάνει ροτέισον. Εδώ, όμως, βρίσκουμε αξία στα κόρνερ της φιλοξενούμενης αρκεί να μη φοβηθεί τον αγώνα.

Οι Ανδαλουσιάνοι δεν έχουν πρόβλημα να πετάνε την μπάλα έξω, καθώς εμπιστεύονται τους αμυντικούς τους. Ορθώς μάλιστα, καθώς στην Ισπανία έχει παραβιαστεί τρεις φορές η εστία τους σε πέντε αγωνιστικές. Εμείς ζητάμε να παραχωρήσουν τουλάχιστον τέσσερα κόρνερ στη νυν αντίπαλό τους. Κάτι που έπραξαν και στα έξι φετινά τους ματς. Πήραν τέσσερα και πάνω ομάδες μικρομεσαίες όπως οι Ελσίνκι, Ελτσε, Μαγιόρκα. Γιατί να μην το κάνει και η Λουντουγκόρετς.

Το βουλγάρικο σύνολο επιβεβαίωσε το Over 3,5 στα 16 από τα 17 παιχνίδια που έχει δώσει τη φετινή σεζόν σε πρωτάθλημα, Σούπερ Καπ και Ευρώπη! Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μάλιστα μετράει 9/9, τελευταίο Over 3,5 ήταν την περασμένη εβδομάδα κόντρα στην ισχυρότατη Ρόμα (2-1). Ευκαιρίες θα της δοθούν, επιθέσεις θα πάρει, στο χέρι της είναι να το βγάλει.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 897 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΛΑΤΣΙΟ 2 1,90

19.45 905 ΑΠΟΛΛΩΝ Λ. – ΝΤΝΙΠΡΟ 1 1,90

22.00 914 ΜΠΕΤΙΣ – ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ OV 3,5 ΚΟΡΝΕΡ ΦΙΛ. 1,98