Με απόλυτη συγκέντρωση και τέρμα τα γκάζια ο Τσιτσιπάς ένα βήμα πριν από τον τίτλο

Οι Γάλλοι που παρακολουθούν από κοντά το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, τον χαρακτήρισαν με τρεις λέξεις: φυσικός, αποφασιστικός γρήγορος. Σημείωσαν ακόμη τη σταθερότητά του σε όλο το παιχνίδι. Μπήκε από τη αρχή με πατημένο το γκάζι και δεν το άφησε παρά μόνο με το τελικό χτύπημα. Φανερό ότι το χώμα τον αγαπάει. Από τα χωμάτινα της Γλυφάδας ξεκίνησε και πάνω σ αυτά «έχτισε» από μικρός το παιχνίδι του..

Δεν έχει χάσει ως τώρα ούτε ένα σετ στο τουρνουά, αν αυτό λέει κάτι για τον τελικό της Κυριακής (15:30, COSMOTE SPORT 6). Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε ότι ο αντίπαλός του, ο Ρούμπλεφ νίκησε δύσκολα τον Νορβηγό Ρουντ με 6-3, 7-5 στον άλλο ημιτελικό, τότε ίσως έχει ένα πλεονέκτημα. Πάντως ο Ρώσος αντιπαλός του, Νο 8 στον κόσμο, χαρακτηρίζεται αυτή τη στιγμή «υπερ-φορμαρισμένος» έχει φετινό ρεκόρ 24-4, μετράει στην καριέρα του 8 τίτλους και έχασε δύο φορές σε τελικό.

Κόντρα στον Τσιτσιπά το ρεκόρ του είναι 3-2, με νίκες στο πρώτο γύρο του US Open 2019 και στους τελικούς σε Αμβούργο 2020 και Ρότερνταμ 2021. Ο Στέφανος τον νίκησε πέρυσι στα προημιτελικά του Roland-Garros και στο round robin του ATP Finals. Μπορεί, δηλαδή, να μην έχει απέναντι Ναδάλ ή Τζόκοβιτς αλλά βρίσκει τον «χειρότερο» που θα μπορούσε να του τύχει.

"Aspire to inspire, before we expire"



