Με αντιπροσωπεία της ExxonMobil συναντήθηκε στη Ν. Υόρκη ο Ν. Αναστασιάδης

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της ExxonMobil, με επικεφαλής τον ανώτερο αντιπρόεδρό της Mike Cousins, είχε στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Had a great meeting with Senior Vice President of Exploration and New Ventures of #ExxonMobil, Mr. Michael G. Cousins. Fruitful exchange on the excellent level of our cooperation, which will continue. pic.twitter.com/RDYZISRWLp