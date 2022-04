Mastodon: Το αντι-Twitter που φιλοδοξεί να πάρει όσους χρήστες απορρίπτουν τη νέα εποχή Μασκ

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Mastodon ανακοίνωσε ότι μέσα σε μόνο μία μέρα, μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς του Twitter από τον Έλον Μάσκ, κατέγραψε 30.000 νέους χρήστες. Σύμφωνα με τον δημιουργό του, Γιουτζίν Ρότσκο, οι νέες εγγραφές υπογραμμίζουν την ανάπτυξη που καταγράφει το «αποκεντρωμένο» αυτό μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τότε που ο Μασκ εξέφρασε ενδιαφέρον να αποκτήσει το Twitter.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν σημάδια παράλληλων αποχωρήσεων από το Twitter. Σύμφωνα με το NBC News, υψηλού προφίλ λογαριασμοί στο Twitter, χάνουν δεκάδες χιλιάδες followers εξαιτίας «οργανικών» κλεισιμάτων λογαριασμών από χρήστες.

Για παράδειγμα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα έχασε 300.000 χρήστες αφού το Twitter ανακοίνωσε την εξαγορά από τον Μασκ. Ωστόσο, λογαριασμοί που ανήκουν σε Ρεπουμπλικάνους κέρδισαν ακολούθους. Ενδεικτικό είναι ότι αυτός της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν είδε τους followers της να αυξάνονται κατά 100.000.

The Other Reason It's a Perfect Time to Join Mastodon, the Open-Source Twitter Alternative https://t.co/ADQevnhjJ7 pic.twitter.com/6LijW2zWBW