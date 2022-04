Μασκ: Τουιτάρει Έλβις Πρίσλεϊ μετά την επιθετική προσφορά

Ο Έλον Μασκ ανέβασε στο Twitter το «Love Me Tender», ένα τραγούδι του Έλβις Πρίσλεϋ, μια μέρα αφότου το Twitter υιοθέτησε ένα «σχέδιο» για να προστατευτεί από την προσφορά μετρητών 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε για να αγοράσει την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την ομιλία του Μασκ στο TED την Πέμπτη, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μιας επιθετικής προσφοράς κατά την οποία θα παρακάμπτει το διοικητικό συμβούλιο του Twitter και θα έθετε την προσφορά απευθείας στους μετόχους του, γράφοντας στο Twitter: «Θα ήταν εντελώς αδικαιολόγητο να μην τεθεί αυτή η προσφορά σε ψήφο των μετόχων».

Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board