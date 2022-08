Μασκ: Η συμφωνία με το Twitter μπορεί να προχωρήσει εάν δοθούν αποδείξεις πραγματικών λογαριασμών

Ο Έλον Μασκ ισχυρίστηκε ότι εάν το Twitter μπορούσε να παράσχει τη μέθοδο δειγματοληψίας 100 λογαριασμών και το πώς επιβεβαιώνει ότι αυτοί οι λογαριασμοί είναι πραγματικοί, τότε η συμφωνία του 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της εταιρείας θα προχωρήσει με τους αρχικούς της όρους.

«Ωστόσο, εάν αποδειχθεί ότι τα αρχεία τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ είναι ουσιαστικά ψευδή, τότε δεν πρέπει (να προχωρήσει)», έγραψε ο Μασκ στο Twitter νωρίς το Σάββατο.

Απαντώντας σε έναν χρήστη του Twitter που ρώτησε αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ διερευνά «αμφίβολους ισχυρισμούς» της εταιρείας, ο Μασκ έγραψε στο Twitter «Καλή ερώτηση, γιατί δεν είναι;».

2/ When @elonmusk requested more information about spam and fake accounts; Twitter provided a vague response.



Then provided outdated data;

Then offered a fake data set (not real "firehose");

Then provided a cleaned data set where they already suspended the malicious accounts;