Ουχάν: «Μας ζητούσαν να λέμε ψέματα για τη μεταδοτικότητα του ιού» αποκαλύπτουν οι γιατροί

Ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του ITV με τίτλο "Outbreak: The Virus That Shook The World", φέρνει στο φως κρυμμένες πτυχές της διαχείρισης της πανδημίας από την Κίνα, όταν ο ιός πρωτοεμφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στην πόλη της Ουχάν στην επαρχία Χουμπέι.

Οι Κινέζοι γιατροί έχουν βιντεοσκοπηθεί κρυφά για πρώτη φορά και φαίνεται να παραδέχονται ότι συνειδητοποίησαν ότι ο κορoνοϊός μπορούσε να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, αλλά είπαν ότι κυβέρνηση τους ζήτησε να σιωπήσουν.

Οι γιατροί στην κινεζική μεγαλούπολη, αναφέρουν ότι γνώριζαν για τους θανάτους από τον ιό ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019, αλλά ήταν μέσα Ιανουαρίου όταν η Κίνα ενημέρωσε για πρώτη φορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για έναν θάνατο.

Ένας γιατρός είπε: «Στην πραγματικότητα, στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου, ο συγγενής κάποιου που γνωρίζω πέθανε από αυτόν τον ιό. Πολλοί από αυτούς που ζούσαν μαζί του μολύνθηκαν επίσης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που γνωρίζω».

«Οι επαρχιακοί ηγέτες είπαν στα νοσοκομεία να μην πουν την αλήθεια. Είπαν ότι οι αρχές γνώριζαν ότι οι εορτασμοί για το νέο έτος τον Ιανουάριο θα «επιταχύνουν την εξάπλωση του ιού», δήλωσε άλλος γιατρός.

Το γεγονός αυτό καυτηρίασε πρόσφατα και ο Άντονι Φάουτσι ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ, δηλώνοντας «Εάν η Κίνα είχε αποκαλύψει την ασυμπτωματική φύση του ιού νωρίτερα, θα είχε αλλάξει τα πάντα, καθώς θα ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε εξ αρχής». Ακόμη, ο Φάουτσι τόνισε ότι η χώρα από την οποία προήλθε ο ιός αρνήθηκε να επιτρέψει σε ξένους επιστήμονες να κάνουν επιτόπια έρευνα «για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Η Κίνα ενημέρωσε για πρώτη φορά τον ΠΟΥ για 27 κρούσματα της τότε άγνωστης νόσου στις 31 Δεκεμβρίου 2019, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Ωστόσο, η αποκάλυψη της ITV δεν είναι η πρώτη αλλά μια ακόμα σε σύνολο αποκαλύψεων. Ένα άλλο αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN επικαλούνταν ένα πακέτο εγγράφων που διέρρευσαν από την Κίνα και τα οποία έδειχναν ότι η χώρα στα πρώτα στάδια της πανδημίας του κορονοϊού ανέφερε λιγότερα κρούσματα από τα πραγματικά, ακόμη και λιγότερα από τα μισά, καθώς υποτιμούσε τη σοβαρότητα του ιού και απέτυχε να εντοπίσει γρήγορα νέες μολύνσεις.

Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, που εργαζόταν στο κινεζικό σύστημα υγείας, διέρρευσε στο CNN 117 σελίδες εσωτερικών εγγράφων από το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) της κινεζικής επαρχίας Χουμπέι, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ουχάν.

Τα έγγραφα αυτά, τα οποία το CNN έδωσε για επιβεβαίωση σε έξι ειδικούς, δείχνουν ότι το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα απέκρυπτε ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τον κορονοϊό από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Απρίλιο του 2020, μια κρίσιμη περίοδο στη διάρκεια της οποίας ο SARS- CoV-2 εξαπλώθηκε από την Κίνα σε όλο τον κόσμο και προκάλεσε την πανδημία.

Το CNN επισήμανε ότι τα έγγραφα αυτά δεν δείχνουν σκόπιμη απόκρυψη πληροφοριών, αλλά καταδεικνύουν ότι υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των όσων πίστευαν οι αξιωματούχοι και αυτών που ανακοίνωναν στο κοινό.