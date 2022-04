Μαριούπολη: Τελεσίγραφο της Μόσχας για παράδοση των δυνάμεων στο Αζοφστάλ

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο μεταλλουργίας του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη μέχρι το μεσημέρι, ώρα Μόσχας.

«Όσοι παραδώσουν τα όπλα τους είναι εγγυημένο ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε χαρακτηριστικά το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Συγκεκριμένα, η Μόσχα ζήτησε από τα στρατεύματα να αποσυρθούν από τη χαλυβουργία από τις 14:00 ως τις 16:00 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) «χωρίς εξαίρεση, χωρίς όπλα και χωρίς πυρομαχικά».

Νωρίτερα, ειδικές δυνάμεις των φιλορώσων αυτονομιστών είχαν ξεκινήσει την έφοδο στο εργοστάσιο μεταλλουργίας του Αζοφστάλ, σύμφωνα με τον Έντουαρντ Μπασούρι, εκπρόσωπο του αποκαλούμενου Υπουργού Εσωτερικών της Δημοκρατίας του Λαού του Ντονέτσκ όπως είχε μεταδώσει το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

