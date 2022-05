Μαριούπολη: Τα πρώτα πλάνα από την απομάκρυνση αμάχων από το Αζοφστάλ

APimages

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα πλάνα από την επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων από τη χαλυβουργεία Αζοφτάλ στη Μαριούπολη.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου εμφανίζονται Ουκρανοί στρατιώτες να βοηθούν τους αμάχους. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν επίσης μέλη του Ερυθρού Σταυρού και του ΟΗΕ.

«Είχα να δω πολύ καιρό τον ήλιο. Ό,τι έζησα ήταν φριχτό. Ο τρόμος ήταν ασύλληπτος», ανέφερε χαρακτηριστικά 37χρονη που επί σειρά ημερών βίωνε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό τρόμου στο Αζοφστάλ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Β. Ζελένσκι, 100 άτομα απομακρύνθηκαν την Κυριακή και μεταφέρθηκαν στην Ζαπορίζια. Στο μεταξύ, αναβάλλεται για τη Δευτέρα το σχέδιο εκκένωσης κι άλλων περιοχών της Μαριούπολης.

22:16 Ουκρανία: Νεκροί τέσσερις άμαχοι από βομβαρδισμούς στην πόλη Λίμαν

Τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς στην πόλη Λίμαν της ανατολικής Ουκρανίας, κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου και υπό την απειλή ρωσικής επίθεσης, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

«Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην περιφέρεια του Ντονέτσκ: τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν, όλοι από τη Λίμαν», δήλωσε ο Πάβλο Κυριλένκο στο Telegram, προσθέτοντας ότι επτά άμαχοι τραυματίστηκαν επίσης σε αυτήν την πόλη από όπου ο ουκρανικός στρατός αναγκάστηκε πρόσφατα να υποχωρήσει μπροστά στην προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, για να επανατοποθετηθεί περιφερειακά.

21:53 Ζελένσκι: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν θα νικήσουμε - Ευγνώμων στην Ελλάδα για τη στήριξή της

Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με νίκη της Ουκρανίας εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στην ΕΡΤ. Τόνισε ότι η ειρηνευτική διαδικασία είναι δύσκολη, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία». Επισήμανε πάντως, πως περιμένει κάποιο βήμα από τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο λαός της Ελλάδας υποστηρίζει την Ουκρανία και δήλωσε ευγνώμων γι' αυτό. Ενώ για την Τουρκία ανέφερε πως έχει «διπλά στάνταρ», καθώς από τη μία στηρίζει το Κίεβο και από την άλλη δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Μόσχα, κάτι, που όπως είπε, ως πρόεδρος της Ουκρανίας, δεν μπορεί να το παραβλέψει.

20:48 Η Μόσχα επιβάλλει το ρωσικό ρούβλι ως νόμισμα στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας

Η Μόσχα επιβάλλει από σήμερα 1η Μαΐου το ρωσικό ρούβλι ως επίσημο νόμισμα στις κατεχόμενες από τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής, περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως είναι η Χερσώνα, η Μελιτόπολη και το Μπερντιάνσκ.

Σημειώνεται ότι το ρωσικό ρούβλι αποτελεί από το 2014 το επίσημο νόμισμα στην Κριμαία και στις αποσχισθείσες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

«Από την 1η Μαΐου θα περάσουμε στη ζώνη του ρουβλίου», είχε δηλώσει την περασμένη Πέμπτη, ο Κίριλ Στρεμούσοφ, αναπληρωτής του επικεφαλής της ρωσικής τοπικής διοίκησης, η οποία εγκαθιδρύθηκε από τότε που οι δυνάμεις της Μόσχας έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή αυτή στην αρχή της εισβολής τους στην Ουκρανία.

Η πλήρης μετάβαση στο ρωσικό ρούβλι θα απαιτήσει έως και τέσσερις μήνες, κατά τους οποίους θα κυκλοφορεί μαζί με το επίσημο ουκρανικό νόμισμα, την γρίβνα, πρόσθεσε το πρακτορείο RIA Νovosti, επικαλούμενο τις δηλώσεις του Στρεμούσοφ.

«Μετά θα περάσουμε ολοκληρωτικά σε διακανονισμούς σε ρούβλια», σημείωσε o ίδιος.

20:34 Αναβάλλεται για τη Δευτέρα η απομάκρυνση αμάχων από άλλες περιοχές της Μαριούπολης

Ένα σχέδιο απομάκρυνσης των αμάχων από περιοχές της κατεστραμμένης ουκρανικής πόλης της Μαριούπολης εκτός από τη χαλυβουργία Αζοφστάλ αναβάλλεται για τις 08.00 τοπική ώρα το πρωί της Δευτέρας, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης.

Παράλληλα, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι 80 άμαχοι απομακρύνθηκαν από τη χαλυβουργία Αζοφστάλ στη Μαριούπολη. «Ογδόντα πολίτες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά διασώθηκαν», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι «αυτοί που ήθελαν να φύγουν προς τις περιοχές που ελέγχονται από το καθεστώς του Κιέβου παραδόθηκαν σε εκπροσώπους του ΟΗΕ».

19:54 Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι ο Ρώσος αρχιστράτηγος Γερασίμοφ τραυματίστηκε στην εμπόλεμη ζώνη

Ο αρχηγός των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Βαλερί Γερασίμοφ, φέρεται να τραυματίστηκε στην εμπόλεμη ζώνη στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως γράφει η «Daily Mail», ο Γερασίμοφ, που εστάλη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο μέτωπο, φέρεται να τραυματίστηκε από θραύσματα στο Ιζιούμ της περιφέρειας του Χαρκόβου.

Σύμφωνα με ανεπίσημη ρωσική πηγή, ο Ρώσος στρατηγός τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι από θραύσμα και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο,

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός αξιωματούχος Άντον Γερασένκο, ο Γερασίμοφ είχε φτάσει στην περιφέρεια του Χαρκόβου για να τεθεί επικεφαλής της επιχείρησης των ρωσικών δυνάμεων στο Σλαβιάνσκ.

«Μεγάλος αριθμός ανώτερων αξιωματικών της Ρωσίας μεταξύ των θυμάτων έχει επιβεβαιωθεί», ανέφερε ο Γερασένκο.

Σύμφωνα με το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Agentstvo o στρατηγός Γερασίμοφ μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 στο Μπέλγκοροντ της δυτικής Ρωσίας.

19:15 Ρωσικό ΥΠΑΜ: 80 άμαχοι απομακρύνθηκαν από το Αζοφστάλ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι 80 άμαχοι απομακρύνθηκαν από την πελώρια χαλυβουργία Αζοφστάλ στην ουκρανική πόλη της Μαριούπολης, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Όσοι απομακρύνθηκαν που ήθελαν να πάνε σε περιοχές που τελούν υπό ουκρανικό έλεγχο παραδόθηκαν στους εκπροσώπους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Υπηρεσίας του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε το υπουργείο.

19:04 Το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο στο επίκεντρο των συνομιλιών Κουλέμπα - Μπορέλ

Την ένταξη του εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο στον επόμενο γύρο των κυρώσεων, ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας τους.

Όπως γνωστοποιήθηκε νωρίτερα, η ΕΕ συζητά την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου έως τα τέλη του 2022. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει ακόμη να συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία θα εξετάσουν την πρόταση την Τετάρτη.

Ο Κουλέμπα ανέφερε επίσης ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική από τη χορήγηση της υποψηφιότητας στην ΕΕ στην Ουκρανία». Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, αντιτίθενται στην επιτάχυνση της μακράς διαδικασίας υποβολής αιτήσεων της ΕΕ.

Στην ανάρτηση του μάλιστα δήλωσε ότι «δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη περαιτέρω ασφαλούς εκκενώσεων της πολιορκημένης Μαριούπολης».

18:14 Ζελένσκι: Απομακρύνθηκαν οι πρώτοι 100 άμαχοι από το Αζοφστάλ

Μια πρώτη ομάδα 100 Ουκρανών αμάχων που απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη θα φτάσει στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία πόλη Ζαπορίζια, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαι ευγνώμων για την ομάδα μας! Τώρα εκείνοι, μαζί με τα (Ηνωμένα Έθνη), εργάζονται για την απομάκρυνση άλλων αμάχων από το εργοστάσιο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

17:05 ΟΗΕ: Επιβεβαιώνει την απομάκρυνση αμάχων από το Αζοφστάλ

Τα Ηνωμένα Έθνη πραγματοποιούν μια «επιχείρηση ασφαλούς διέλευσης» για αμάχους από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στην Μαριούπολη, γνωστοποίησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, Σαβιάνο Αμπρέου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 29 Απριλίου και διεξάγεται σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Ρωσία και την Ουκρανία, δήλωσε στο Reuters ο κ. Αμπρέου.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι η επιχείρηση έφτασε στο Αζοφστάλ το πρωί του Σαββάτου.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν μπορούν να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των αμάχων που απομακρύνονται.

14:48 Reuters: Περίπου 40 άμαχοι εγκατέλειψαν το Αζοφστάλ

Μια ομάδα περίπου 40 αμάχων έφτασε σήμερα σε ένα κέντρο προσωρινής φιλοξενίας αφού εγκατέλειψε την περιοχή γύρω από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του Reuters.

Συγκεκριμένα, φωτογραφίες του Reuters εμφάνισαν τους αμάχους να φτάνουν στο χωριό Μπεζιμέν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ αφού μεταφέρθηκαν με λεωφορεία με ουκρανικές πινακίδες σε ένα κομβόι μαζί με ρωσικές δυνάμεις και οχήματα με σύμβολα των Ηνωμένων Εθνών.

14:33 Πελόζι: Δεν θα μας εκφοβίσει η Ρωσία

Η Νάνσι Πελόζι τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα σταματήσουν να βοηθούν την Ουκρανία με τον φόβο ότι θα προκαλέσουν την αντίδραση της Ρωσίας. Η Πελόζι είναι η πρώτη υψηλόβαθμη αμερικανίδα πολιτικός που επισκέφτηκε τη χώρα μετά την εισβολή των δυνάμεων του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Πολωνία μετά την επίσκεψή της, ρωτήθηκε για το αν οι ΗΠΑ ανησυχούν για τον κίνδυνο η υποστήριξή τους να προκαλέσει τη ρωσική αντίδραση. H πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον θα διατηρήσει την αποφασιστικότητά της.

«Επιτρέψτε μου να μιλήσω για τον εαυτό μου, μην σας εκφοβίζουν οι νταήδες», είπε.

14:31 Πάπας Φραγκίσκος: Έκκληση για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Μαριούπολη

Έκκληση για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων με στόχο την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων αμάχων στα χαλυβουργεία της Μαριούπολης, απηύθυνε ο πάπας Φραγκίσκος, αναφερθείς στην κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία.

«Απευθύνω νέα έκκληση με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή ανθρωπιστικοί διάδρομοι για όσους βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα χαλυβουργεία της Μαριούπολης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ποντίφικας κάλεσε όλους τους πιστούς να προσεύχονται κάθε ημέρα και υπογράμμισε ότι σκέφτεται συνεχώς τη Μαριούπολη, «την πόλη αυτή η οποία βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε, με βάρβαρο τρόπο».

«Υποφέρω και κλαίω, σκεπτόμενος τους πολίτες της Ουκρανίας. Σκέφτομαι, ιδίως, τους ασθενέστερους, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Φτάνουν ειδήσεις που αφορούν παιδιά, τα οποία εκτοπίζονται και απελαύνονται», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος.

Ο πάπας ζήτησε, για μια ακόμη φορά «να μην αποδεχθεί, κανείς, τη λογική της βίας και τη διεστραμμένη δίνη των όπλων» και «να μπορέσει να ακολουθηθεί η οδός του διαλόγου και της ειρήνης».

13:50 Βρετανία: Η Μόσχα χρησιμοποιεί ένα «εργοστάσιο τρολ» για την προπαγάνδα της

Φιλορωσικά τρολ διεξάγουν έναν πόλεμο πληροφοριών, μέσα από ένα παλιό εργοστάσιο στην Αγία Πετρούπολη στοχοποιώντας δυτικούς ηγέτες και διαδίδοντας την προπαγάνδα του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση, η οποία ανέθεσε τη διενέργεια μιας μελέτης για το θέμα.

Η μελέτη, οι συντάκτες της οποίας δεν κατονομάζονται για λόγους ασφαλείας, «δείχνει πώς το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί ένα εργοστάσιο τρολ για να διαδίδει ψέματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με σχόλια σε ιστότοπους με μεγάλη επισκεψιμότητα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Φόρεϊν Όφις.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, αυτή η ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης «έχει σχεδιαστεί για να χειραγωγήσει τη διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με την έρευνα, φιλορώσοι πράκτορες στρατολογούν τρολ στο Telegram που πληρώνονται για να στοχοποιούν λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηγετών της Δύσης για να μεταδίδουν προπαγάνδα υπέρ του Κρεμλίνου.

13:16 Ζελένσκι: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν νικήσει η Ουκρανία

Το μήνυμα ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν νικήσει η Ουκρανία», στέλνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, που θα μεταδοθεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κυριακής, στις 21:00.

Μεταξύ άλλων μιλά για την αντίσταση της χώρας του, ενώ απευθύνει έκκληση για την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από εμπόλεμες ζώνες.

Σχολιάζει ακόμα, την ανταπόκριση της Δύσης, το ρόλο που έχει διαδραματίσει η Τουρκία στη σύρραξη, το τάγμα Αζόφ και τους βομβαρδισμούς αμάχων με απαγορευμένα όπλα.

Δεν παραλείπει μάλιστα να αναφερθεί και στο ενδεχόμενο μίας πυρηνικής επίθεσης.

13:00 Η Πελόζι διατυπώνει την «αδιαμφισβήτητη» αλληλεγγύη των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψή της στο Κίεβο, η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να επιδείξει την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα Κίεβο και Ουάσινγκτον.

«Ευχαριστώ τις ΗΠΑ για τη βοήθεια που παρέχουν στην προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους μας», έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος σήμερα το πρωί συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ο ίδιος, πλαισιωμένος από ένοπλους φρουρούς, να υποδέχεται την Πελόζι μαζί με μια αντιπροσωπεία από το Κογκρέσο μπροστά από το κτίριο της ουκρανικής προεδρίας στο Κίεβο και στη συνέχεια να συναντιέται με τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται στην ισχυρή υποστήριξη τους προς την Ουκρανία στον αγώνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας», είπε ο Ζελένσκι.

«Η αντιπροσωπεία μας ταξίδεψε στο Κίεβο για να στείλει ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα στον κόσμο: οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της αμερικανικής αντιπροσωπείας που δόθηκε στη δημοσιότητα «στο τέλος της επίσκεψης της αντιπροσωπείας τους» στο Κίεβο. Τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη συνέχεια ταξίδεψαν στη νοτιοανατολική Πολωνία και τη Βαρσοβία.

«Επιπλέον αμερικανική υποστήριξη βρίσκεται καθ? οδόν», τόνισαν οι Αμερικανοί βουλευτές διαβεβαιώνοντας ότι «θα μετατρέψουν το ισχυρό αίτημα του προέδρου Μπάιντεν για χρηματοδότηση σε μια δέσμη νομοθετικών μέτρων».

Ο ηγέτης του ουκρανικού κράτους, από την πλευρά του, χαιρέτισε τα «πολύ σημαντικά μηνύματα» που έδωσαν η Ουάσινγκτον και ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένου του νόμου εκμισθώσεων- δανεισμού (Lend-Lease) για την Ουκρανία.

Το Κογκρέσο υιοθέτησε νομοθεσία η οποία επικαλείται τον νόμο Lend-Lease του 1941 τον οποίο είχε προτείνει αρχικά ο πρώην πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούζβελτ για να βοηθήσει τον βρετανικό στρατό που μαχόταν εναντίον των ναζί. Στόχος είναι να επιτραπεί στην κυβέρνηση Μπάιντεν να προσφέρει όπλα με τη μορφή δανείου στην Ουκρανία.

«Αυτές είναι σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις για τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία, καθώς και την απόφαση για το (Lend-Lease) - είμαστε ευγνώμονες για αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Η επίσκεψη των μελών του αμερικανικού Κοινοβουλίου έγινε μια εβδομάδα μετά το ταξίδι του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν και του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν στο Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψή τους, οι δύο ανώτατοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν τη σταδιακή επιστροφή της αμερικανικής διπλωματικής παρουσίας στην Ουκρανία και την πρόσθετη άμεση και έμμεση βοήθεια αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων.

12:47 Χάρκοβο: Να μείνουν στα καταφύγια κάλεσε του πολίτες ο δήμαρχος

Ο κυβερνήτης του Χάρκοβου προέτρεψε τον κόσμο να μην εγκαταλείψει τα καταφύγια την Κυριακή λόγω των έντονων βομβαρδισμών. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Oleh Synyehubov είπε: «Σε σχέση με τους έντονους βομβαρδισμούς, καλούμε τους κατοίκους των βόρειων και ανατολικών συνοικιών του Χάρκοβο, να μην εγκαταλείπουν τα καταφύγια κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς επείγουσα ανάγκη».

12:34 Την καταστροφή του αεροδρομίου της Οδησσού επιβεβαιώνει η Μόσχα

Την καταστροφή του αεροδρομίου στην Οδησσό επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πύραυλοι κατέστρεψαν έναν διάδρομο προσγείωσης και ένα υπόστεγο αεροσκαφών, καθώς στο εσωτερικό του βρισκόταν όπλα που είχαν δοθεί από τις ΗΠΑ αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες.

Το υπουργείο τόνισε ότι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν υψηλής ακρίβειας πυραύλους Onyx για να πλήξουν το αεροδρόμιο, μετά αφότου η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κατέστρεψε έναν πρόσφατα κατασκευασμένο αεροδιάδρομο στο κεντρικό αεροδρόμιο της Οδησσού.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Μαξίμ Μαρτσένκο δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο Bastion, που εκτοξεύτηκε από την Κριμαία.

Το ρωσικό υπουργείο πρόσθεσε ότι ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο ουκρανικά βομβαρδιστικά Su-24m πάνω από την περιοχή του Χάρκοβο.

11:40 Ρωσία: Δύο ομάδες αμάχων εγκατέλειψαν το Αζοφστάλ

Δύο ομάδες αμάχων εγκατέλειψαν χθες την κατοικημένη περιοχή γύρω από το Αζοφσταλ στην Μαριούπολη, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα μία σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, συνολικά 46 άμαχοι εγκατέλειψαν την περιοχή, ενώ τους παρασχέθηκαν τρόφιμα και καταφύγιο, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων RIA και TASS.

9:57 Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αμάχους κοντά στη Χερσώνα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Το υπουργείο άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή πως οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με οβίδες χωριά στην περιοχή της Χερσώνας και ότι από την επίθεση υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό RIA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επλήγησαν ένα σχολείο, ένα νηπιαγωγείο και ένα κοιμητήριο στα χωριά Κισελίβκα και Σιρόκα Μπάλκα. Δεν αναφέρθηκε ακριβής αριθμός θυμάτων ή πότε εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την ουκρανική πλευρά. Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει πως δεν κατάφερε να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

9:37 Βρετανία: Διατήρηση ελέγχου της Χερσώνας για τον έλεγχο ασφάλειας της Κριμαίας επιδιώκει η Μόσχα

Η Ρωσία είναι πιθανό να στοχεύει στην άσκηση ενισχυμένης πολιτικής και οικονομικής επιρροής στην περιοχή της Χερσώνας στα νότια της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα, αφού απέκλεισε την επιστροφή της στον έλεγχο της Ουκρανίας, ενώ ενεργοποίησε μία αλλαγή νομίσματος στο ρούβλι.

«Από την κατάληψη της Χερσώνας στις αρχές Μαρτίου, η Ρωσία επεδίωξε να νομιμοποιήσει τον έλεγχο της πόλης, αλλά και τις γύρω περιοχές, μέσω της εγκατάστασης μιας φιλορωσικής διοίκησης», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε μία σημερινή ανάρτηση-ενημέρωση του στο Twitter.

Η διατήρηση του ρωσικού ελέγχου στην περιοχή, αλλά και του δικτύου μεταφορών θα ωφελήσει τη διατήρηση της προώθησης ρωσικών δυνάμεων προς τα βόρεια και τα δυτικά, ενώ θα βελτιώσει και τον έλεγχο ασφάλειας στη γειτονική Κριμαία, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

9:24 Ουκρανία: Πόλεμος στην Ουκρανία: 23.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περίπου 23.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου. «Κάθε Ρώσος στρατιώτης μπορεί ακόμα να σώσει τη ζωή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Χερσώνα με θύματα αμάχους.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι περισσότερα από 1.000 ρωσικά άρματα μάχης και περίπου 2.500 στρατιωτικά οχήματα έχουν καταστραφεί.

Επισήμως το Κρεμλίνο έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 1.351 Ρώσων στρατιωτών, ενώ υποστηρίζει ότι οι απώλειες του ουκρανικού στρατού ξεπερνούν τις 23 χιλιάδες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε χθες Σάββατο ότι οι δυνάμεις του έχουν καταστρέψει 2.600 ουκρανικά τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα, περίπου 650 drones, 142 αεροσκάφη και 112 ελικόπτερα.