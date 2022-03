Μαριούπολη: Στην πόλη ο Τσετσένος Καντίροφ για να τονώσει το ηθικό των εισβολέων

Στην Μαριούπολη βρίσκεται ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, για να τονώσει το ηθικό των μαχητών, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

"Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ βρίσκεται στη Μαριούπολη για να αυξήσει το μαχητικό πνεύμα των μαχητών μας", καθώς και να τους φέρει επιπλέον εξοπλισμό, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Πολιτικής της Τσετσενίας Αχμέντ Ντουντάγιεφ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Το πρακτορείο ειδήσεων δημοσίευσε μια ομαδική φωτογραφία του Καντίροφ με τον βουλευτή Άνταμ Ντελιμχάνοφ και περίπου 20 Τσετσένους μαχητές, συμπεριλαμβανομένου ενός νεαρού αγοριού σε ένα φωτεινό δωμάτιο διακοσμημένο με ρωσική σημαία.

Ο Ντουντάγιεφ είπε ότι ο 45χρονος Καντίροφ προήχθη από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στον βαθμό του στρατηγού. Επίσημα, ο Καντίροφ υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά και προηγουμένως είχε τον βαθμό του στρατηγού.

Εικόνες που μετέδωσε η ρωσική τηλεόραση δείχνουν τον Καντίροφ στη Μαριούπολη να συναντά έναν άνδρα, τον οποίο συστήνει ως τον υποστράτηγο Αντρέι Μορντβίτσεφ, ο οποίος, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές έχει σκοτωθεί.

