Μαριούπολη: Ρώσοι βομβάρδισαν θέατρο με εκατοντάδες αμάχους - Διαψεύδει η Μόσχα

Ένα θέατρο που στεγάζει «εκατοντάδες πολίτες» υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε σήμερα το δημαρχείο αυτής της πολιορκημένης πόλης στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

"Το αεροπλάνο έριξε μια βόμβα στο κτίριο όπου βρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες που είχαν βρει εκεί καταφύγιο. Είναι αδύνατο να εξακριβωθεί άμεσα ο απολογισμός θυμάτων, γιατί οι βομβαρδισμοί των κατοικημένων περιοχών συνεχίζονται", ανέφερε το δημαρχείο σε ανάρτηση στο Telegram αναρτώντας μια φωτογραφία του θεάτρου, το κεντρικό τμήμα του οποίου έχει καταστραφεί.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol



According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E