Μαριούπολη: Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σχολή Καλών Τεχνών που ήταν καταφύγιο για 400 αμάχους

Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σχολή Καλών Τεχνών στην υπό πολιορκία Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 400 κάτοικοι, ανακοίνωσε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες, αν και το δημοτικό συμβούλιο τόνισε ότι το κτίριο καταστράφηκε και ότι υπήρχαν θύματα κάτω από τα χαλάσματα.

Συγκεκριμένα, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα κανάλια Telegram του δημοτικού συμβουλίου της Μαριούπολης και της Ουκρανικής Βερχόβνα Ράντα, το συμβούλιο είπε ότι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι ήταν μέσα και «βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια» του κατεστραμμένου καλλιτεχνικού σχολείου G12 στην περιοχή της Αριστερής Όχθης της πόλης. Ο αριθμός των θυμάτων ήταν ασαφής.

Το μήνυμα κατηγορούσε τους Ρώσους ότι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου, κάτι που ειπώθηκε και στην προηγούμενη ομιλία του προέδρου Ζελένσκι σε βίντεο. Ο Ζελένσκι είπε ότι η πολιορκία της Μαριούπολης «θα μείνει στην ιστορία της ευθύνης για εγκλήματα πολέμου».

Παράλληλα, δεκαεννιά παιδιά, τα περισσότερα ορφανά, διατρέχουν «μεγάλο κίνδυνο» παγιδευμένα σε σανατόριο, καθώς οι κηδεμόνες τους αδυνατούν να πάνε να τα πάρουν εξαιτίας των μαχών, ανέφεραν χθες οικείοι τους και αυτόπτες μάρτυρες.

Η πολιορκία αυτή «μιας ειρηνικής πόλης» είναι «πράξη τρομοκρατίας που θα τη θυμόμαστε ακόμη και τον επόμενο αιώνα», είπε με αγανάκτηση ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια χθεσινής ομιλίας του. Η πολιορκία της Μαριούπολης «θα μείνει στην ιστορία», θα γίνει συνώνυμη «των εγκλημάτων πολέμου», πέταξε.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για περισσότερες από 260 οι απώλειες αμάχων στο Χάρκοβο, 14 εκ των οποίων είναι παιδιά.

Συνολικά 6.623 άνθρωποι εγκατέλειψαν το Σάββατο τις πόλεις της Ουκρανίας μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, πολύ λιγότεροι από αυτούς που κατάφεραν να διαφύγουν την προηγούμενη ημέρα.

Επιπλέον, αναφορικά με το μέτωπο του πολέμου, οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για 14.400 Ρώσους νεκρούς στρατιώτες, και τέσσερις στρατηγούς, ενώ οι ΗΠΑ για τουλάχιστον 7.000 Ρώσους στρατιώτες, ενώ η Μόσχα για 500.

12:45 Καλίν: Μόσχα και Κίεβο πλησιάζουν σε συμφωνία στα βασικά σημεία

«Οι δύο πλευρές προσεγγίζουν στις θέσεις τους ως προς τέσσερα βασικά σημεία και ανέφερε την απαίτηση της Μόσχας από την Ουκρανία να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, την αποστρατιωτικοποίηση, αυτό που το Κρεμλίνο αποκαλεί «αποναζιστικοποίηση» και την προστασία της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία», είπε ο τούρκος προεδρικός σύμβουλος Ιμπραχίμ Καλίν στο Al Jazeera.

Τόσο η Ουκρανία, όσο και η Δύση απορρίπτουν αυτές τις αναφορές του Κρεμλίνου στους «νεο-Ναζί» ως αβάσιμη προπαγάνδα. Το αφήγημα της Μόσχας αφορά την δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία της Ουκρανίας. Ο σύμβουλος του Ερντογάν δήλωσε ότι τέτοιες αναφορές είναι προσβλητικές για το Κίεβο.

Ο Καλίν δήλωσε επίσης ότι μία διαρκής κατάπαυση του πυρός θα μπορέσει να επιτευχθεί έπειτα από συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Πούτιν. Αλλά πρόσθεσε ότι ο Πούτιν «θεωρεί» ότι οι θέσεις επί στρατηγικών θεμάτων όπως η Κριμαία και το Ντονμπάς δεν έχουν προσεγγίσει αρκετά για την πραγματοποίηση τέτοιας συνάντησης.

12:07 Βρετανία: Η στασιμότητα της Ρωσίας οδηγεί σε ανηλεείς βομβαρδισμούς και απώλεις αμάχων

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις ανηλεώς καθώς η προέλασή τους έχει ουσιαστικά παραμείνει στάσιμη στις ανατολικές περιοχές, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στη νεότερή του ενημέρωση. Οι εν λόγω ρωσικοί βομβαρδισμοί σε μεγάλες πόλεις έχουν οδηγήσει σε ευρεία καταστροφή και πολλές απωλειών αμάχων.

Βάσει της ίδια ενημέρωσης, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν μεγάλο αριθμό πόλεων στην ανατολική Ουκρανία αλλά έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο για την κατάληψη καίριων στόχων τους την εβδομάδα που πέρασε.

Οι βρετανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας θα εξαπολύσουν χτυπήματα για να καταφέρουν χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές καθώς φαίνεται να περιορίζουν τις ήδη μεγάλες απώλειές τους, εις βάρος περισσότερων απωλειών αμάχων.

11:35 Ουκρανία: 115 παιδιά στα θύματα του πολέμου

Στα 115 ανέρχονται τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα του πολέμου που εξαπέλυσε ο Πούτιν στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό κοινοβούλιο. Παράλληλα, περισσότεροι από 140 παιδιά έχουν τραυματιστεί από την αρχή της εισβολής.

«Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλώς ψηφία, αλλά η κλίμακα της θλίψης και τα διαλυμένα πεπρωμένα εκατοντάδων ουκρανικών οικογενειών», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο twitter.

