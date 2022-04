Μαριούπολη: Έφοδος των ρωσόφιλων ειδικών δυνάμεων στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ

Ειδικές δυνάμεις του τοπικού ρωσόφιλου στρατού έχουν ξεκινήσει την έφοδο στο εργοστάσιο μεταλλουργίας του Αζοφστάλ, σύμφωνα με τον Έντουαρντ Μπασούρι, εκπρόσωπο του αποκαλούμενου Υπουργού Εσωτερικών της Δημοκρατίας του Λαού του Ντονέτσκ όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

⚡️Special groups began to storm the Azovstal steel plant in #Mariupol.



This was announced by Eduard Basurin, a representative of the so-called "Interior Ministry of the '#Donetsk People's Republic'". pic.twitter.com/Vukva1ObJR