Μακρόν προς Μπάιντεν: Τώρα που είμαστε ενωμένοι θα κάνουμε τη διαφορά

«Τώρα που είμαστε μαζί, ενωμένοι, αποφασισμένοι να κάνουμε τη διαφορά, ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε», αναφέρει σε μήνυμά του στο twitter o Γάλλος πρόεδρος, το οποίο συνοδεύει με βίντεο από σύντομη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρευρεθεί στο παραθαλάσσιο χωριό Σεντ Ιβ στην Κορνουάλη στη Βρετανία όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής της G7, ο Μπάιντεν αναμένεται να επικεντρωθεί στην διπλωματία των εμβολίων, το εμπόριο, το κλίμα και μια πρωτοβουλία για την ανοικοδόμηση των υποδομών στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Στην τελευταία του συνάντηση, πάντως ο Μπάιντεν θα συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής στις 16 Ιουνίου στη Γενεύη.

Πέρα από τα μακροχρόνια ζητήματα που σκιάζουν τους πάλαι ποτέ μονομάχους του Ψυχρού Πολέμου, όπως τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές και τη διαμάχη στην Ουκρανία, θα υπάρχουν νέα ανοικτά θέματα.

Now that we are together, united, determined to make a difference, it's time to deliver. I'm sure we will, @JoeBiden! pic.twitter.com/VmkvCV1yG5