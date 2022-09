Μακρόν: Η στιγμή που πληροφορείται από τον Ζελένσκι για την εισβολή της Ρωσίας

Ντοκιμαντέρ της γαλλικής τηλεόρασης έφερε στο φως ένα βίντεο – ντοκουμέντο από όταν ο Γάλλος πρόεδρος πληροφορείται από το τηλεφώνημα του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, με τον Μακρόν να προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Το βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού, που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, είναι ένα μικρό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Un Président, l'europe et la guerre» (Ο Πρόεδρος, η Ευρώπη και ο Πόλεμος) που μεταδόθηκε στη γαλλική τηλεόραση.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο ηγέτες συζητούσαν τη μετακίνηση των ρωσικών στρατευμάτων εντός της Ουκρανίας μετά την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Καθώς συνειδητοποιεί ότι η σύρραξη έχει επεκταθεί από την περιοχή του Ντονμπάς σε ολόκληρη την Ουκρανία, ο – εμφανώς ανύσυχος Μακρόν - καταλαβαίνει ότι η Ουκρανία βρίσκεται στη μέση ενός «ολοκληρωτικού πολέμου».



Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, ο Γάλλος Πρόεδρος ρώτησε: «Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έστειλαν ειδικές δυνάμεις παντού στο Κίεβο;»



Ο Πρόεδρος Ζελένσκι απάντησε: «Παντού.



«Στο Κίεβο, στην Οδησσό και από τη Λευκορωσία. Έτσι, πολεμάμε παντού στην επικράτειά μας. Υπάρχουν στρατεύματα παντού», συνέχισε.



«Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε – αυτό δεν έχει δει όπως ήταν το 2014», είπε ο Ζελένσκι, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα έχουν μετακινηθεί πέρα ​​από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.



«Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ περισσότερα», προειδοποίησε ο κ. Ζελένσκι.



Ένας εμφανώς ανήσυχος κ. Μακρόν είπε: «Είναι ξεκάθαρο. Είναι ολοκληρωτικός πόλεμος».



«Ναι, ολοκληρωτικός πόλεμος», είπε ο κ. Ζελένσκι.



«Εντάξει», είπε σοκαρισμένος ο κ. Μακρόν, χωρίς λόγια, «Εντάξει».



Ο κ. Ζελένσκι είπε αναστενάζοντας: «Ναι» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έτσι, νομίζω, Εμμανουέλ, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσεις με τον Πούτιν και πολύ σημαντικό να κάνεις έναν αντιπολεμικό συνασπισμό.



«Είμαστε σίγουροι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Μπάιντεν μπορούν να συνδεθούν και τον καλούν [Πούτιν] και να του πουν «Σταμάτα».



«Θα σταματήσει. Θα σας ακούσει», κατέληξε ο κ. Ζελένσκι, καλώντας τον Γάλλο ομόλογό του να τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο.

Δείτε το βίντεο:





