Μακρόν: «Απόλυτη φρίκη» στην Κρεμεντσούκ - Μπλίνκεν: Νιώθω αποτροπιασμό

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε χθες Δευτέρα την «απόλυτη φρίκη» του πυραυλικού πλήγματος εναντίον εμπορικού κέντρου στην Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας και κάλεσε τον λαό της Ρωσίας να «δει την αλήθεια» καταπρόσωπο με ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, που συνόδευσε με βίντεο του κτιρίου στις φλόγες.

«Μοιραζόμαστε την οδύνη των οικογενειών των θυμάτων. Και την οργή μπροστά σε αυτό το αίσχος», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο της G7 στη Βαυαρία, στη Γερμανία, αναρτώντας το ίδιο μήνυμα στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ρωσικά και στα ουκρανικά.

Russia’s bombing of a shopping centre in Kremenchuk is an abomination. We share the pain of the victims’ families, and the anger in the face of such an atrocity. The Russian people have to see the truth:pic.twitter.com/7drortbGSE