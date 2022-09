Μακρόν: Αποχαιρετώ μια «καλόκαρδη βασίλισσα», «φίλη της Γαλλίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στην βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, η οποία απεβίωσε απόψε σε ηλικία 96 ετών, κάνοντας λόγο για μια «καλόκαρδη βασίλισσα» που άφησε «ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο στη χώρα της όσο και στον αιώνα της».

«Η Μεγαλειότητά της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ενσάρκωσε τη συνέχεια και την ενότητα του βρετανικού έθνους για περισσότερα από 70 χρόνια. Τη θυμάμαι ως φίλη της Γαλλίας, μια καλόκαρδη βασίλισσα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο στη χώρα της όσο και στον αιώνα της», έγραψε ο πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία της.

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation?s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century.