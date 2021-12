Μακρόν: Ανακοίνωσε πρωτοβουλία του Παρισιού και του Ριάντ για την επίλυση της κρίσης με τον Λίβανο

Ο Γάλλος πρόεδρος και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν κάλεσαν σήμερα τηλεφωνικά τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι, για την εξεύρεση λύσης στην κρίση μεταξύ της Βηρυτού και του Ριάντ, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν από την Τζέντα.

"Η Σαουδική Αραβία και η Γαλλία θέλουν να δεσμευτούν πλήρως" για μια "ανανέωση της σχέσης" μεταξύ των δύο χωρών έπειτα από μια σοβαρή διπλωματική κρίση, είπε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από την πόλη που βρίσκεται στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας.

"Η βούλησή μας είναι επίσης η κυβέρνηση (του Λιβάνου) να μπορέσει να εργαστεί φυσιολογικά και να συνεδριάσει το συντομότερο δυνατό και να υλοποιήσει τις χρήσιμες μεταρρυθμίσεις", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα τηλεφωνήσει αύριο, Κυριακή, στον πρόεδρο του Λιβάνου Μισέλ Αούν.

Discussion franche et utile avec le prince héritier Mohammed ben Salmane sur nos priorités politiques : sécurité et stabilité dans la région avec une attention particulière au Liban. Nous avons appelé le Premier ministre libanais et avons pris ensemble des engagements. pic.twitter.com/OlI1ibb2OV