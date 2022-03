«Μάχη μέχρι θανάτου» υπόσχεται ο Ζελένσκι - Πολύνεκρη επίθεση σε στρατιωτική βάση στο Λβιβ

Twitter

18η ημέρα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τις ρωσικές δυνάμεις να βομβαρδίζουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, με σκοπό να καταλάβουν το Κίεβο, όπου στις 3.30 τα ξημερώματα της Κυριακής ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μάχη μέχρι θανάτου, αν προσπαθήσουν να καταλάβουν το Κίεβο, ενώ σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ξύπνησαν και πάλι σήμερα το πρωί τους κατοίκους.

«Αν αποφασίσουν να ισοπεδώσουν βομβαρδίζοντας και απλώς να σβήσουν την ιστορία αυτής της περιοχής ... και να καταστρέψουν όλους εμάς, τότε θα μπουν στο Κίεβο. Αν αυτός είναι ο στόχος τους, ας έρθουν, όμως θα πρέπει να τα καταφέρουν μόνοι τους να ζήσουν σ' αυτή τη γη», δήλωσε χθες, Σάββατο, ο Ζελένσκι.

Εννέα νεκροί, 57 τραυματίες από την επίθεση σε στρατιωτική βάση

Αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε εναντίον ουκρανικής στρατιωτικής βάσης στο Γιαβορίβ, στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, ανακοινώθηκε σήμερα από την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Λβιβ.

«Οι εισβολείς πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα στο Διεθνές Κέντρο για τη Διατήρηση της Ειρήνης και την Ασφάλεια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους», ανέφερε σε δήλωσή της η διοίκηση.

Τα πλήγματα που είχαν σήμερα στόχο μια στρατιωτική βάση στη δυτική Ουκρανία, κοντά στο Λβιβ, στοίχισαν τη ζωή σε 9 ανθρώπους και τραυμάτισαν 57, σύμφωνα με ένα πρώτο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τις περιφερειακές στρατιωτικές αρχές και το δήμαρχο του Λβιβ.

«Δυστυχώς 57 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται, εννέα ήρωες είναι νεκροί», δήλωσε μέσω του Telegram ο στρατιωτικός διοικητής της περιφέρειας του Λβιβ, ο Μαξίμ Κοζίτσκι.

Ο Αντρίι Σαντόβι, ο δήμαρχος του Λβιβ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από τη βάση, ανακοίνωσε τον ίδιο απολογισμό επίσης μέσω του Telegram.

O ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ δήλωσε εξάλλου πως στη βάση που βομβαρδίστηκε «εργάζονται» ξένοι εκπαιδευτές.

«Η Ρωσία επιτέθηκε στο Διεθνές Κέντρο για τη Διατήρηση της Ειρήνης και την Ασφάλεια. Ξένοι εκπαιδευτές εργάζονται εκεί», ανέφερε ο υπουργός με μήνυμά του στο Twitter.

Την ίδια ώρα, ο Guardian μιλά για 20 επιβεβαιωμένους νεκρούς.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι στις εγκαταστάσεις εργάζονταν και ξένοι στρατιωτικοί σύμβουλοι.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εναντίον μιας στρατιωτικής μονάδας στην εγκατάσταση, δήλωσε ο Αντόν Μιρόνοβιτς, εκπρόσωπος της Ακαδημίας Χερσαίων Δυνάμεων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ιντερφάξ Ουκρανίας.

Η εν λόγω εγκατάσταση στρατιωτικής εκπαίδευσης, η μεγαλύτερη στο δυτικό τμήμα της χώρας και παραδοσιακά ο τόπος κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με το ΝΑΤΟ, βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα και περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λβιβ.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος μιας άλλης πόλης στη δυτική Ουκρανία, της Ιβάνο-Φρανκίβσκ, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων νότια του Λβιβ, δήλωσε πως ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν σήμερα να πλήττουν το αεροδρόμιό της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν παγιδεύσει χιλιάδες ανθρώπους σε πολιορκημένες πόλεις ενώ 2,5 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν διαφύγει σε γειτονικές χώρες.

Τελευταία ενημέρωση 12:54

Αποθέματα τροφίμων για δύο εβδομάδες έχει το Κίεβο, σε περίπτωση που η πρωτεύουσα της Ουκρανίας περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Ο δήμος Κιέβου έχει προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και για πολιορκία. Τα 2 εκατομμύρια των κατοίκων που δεν έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους δεν θα μείνουν χωρίς την υποστήριξή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοτική Αρχή της πόλης.

Τελευταία ενημέρωση 12:42

Για απαγωγή δεύτερου δημάρχου από ρωσικές δυνάμεις κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα. Πρόκειται για τον Γιεβχεν Ματχιέγιεφ, ο οποίος ήταν δήμαρχος στην Ντνιπρορούντν. Ο κ. Κουλέμπα ζήτησε από όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να συμβάλλουν στον τερματισμό της ρωσικής τρομοκρατίας.

πως αναφέρουν οι Ουκρανοί, ο δεύτερος δήμαρχος που απήχθη από τα ρωσικά στρατεύματα μέσα σε τρεις ημέρες, μετά τον δήμαρχο της Μελιτόπολης ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε θύμα απαγωγής την Παρασκευή.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:49

Η Ρωσία διόρισε μια βουλευτή φιλικά προσκείμενη στη Μόσχα στη θέση του εκλεγμένου δημάρχου της Μελιτόπολης που απήχθη από τα ρωσικά στρατεύματα, την ώρα που ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωνε απειλές εναντίον ενδεχόμενων συνεργατών και υποστηρικτών της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η βουλευτής Γκαλίνα Ντανιλτσένκο, η οποία διορίστηκε στη θέση του απαχθέντος εκλεγμένου δημάρχου Ιβάν Φεντόροφ, κάλεσε τους κατοίκους της Μελιτόπολης να «προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα».

The collaborator Galina Danilchenko appeared in Melitopol! Russians have already appointed her "acting mayor" of the city!



The real mayor Ivan Fedorov, who refused to cooperate with the occupants, was kidnapped yesterday. pic.twitter.com/GOSWgUt36n — Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) March 12, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:17

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποιεί ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag.

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε ακούσει παράλογους ισχυρισμούς για εργαστήρια χημικών και βιολογικών όπλων», δηλώνει ο Στόλτενμπεργκ στη γερμανική εφημερίδα, συμπληρώνοντας ότι το Κρεμλίνο εφευρίσκει ψευδείς προφάσεις για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

«Τώρα που διατυπώθηκαν αυτοί οι ψευδείς ισχυρισμοί, πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση γιατί είναι πιθανό η Ρωσία να σχεδιάσει επιχειρήσεις με χημικά όπλα υπό των μανδύα αυτών των επινοήσεων. Αυτό θα ήταν έγκλημα πολέμου», αναφέρει.

Τελευταία ενημέρωση 10:40

Ρωσικά στρατεύματα έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής 3.687 ουκρανικές εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το Reuters σημειώνει πως δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

Εξάλλου η ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεχίζει τις αποστολές αερίου μέσω της Ουκρανίας με όγκους 109,6 εκατ. κυβικών μέτρων, από 109,5 εκατ. κυβικά μέτρα που ήταν την προηγουμένη.

Τελευταία ενημέρωση 10:10

Δεκαεννέα ασθενοφόρα με τις σειρήνες τους να ηχούν κατευθύνονται προς την ουκρανική στρατιωτική βάση στο Γιαβορίβ κοντά στα πολωνικά σύνορα, δήλωσε στο Ρόιτερς αυτόπτης μάρτυρας, αφού τοπικοί αξιωματούχοι μετέδωσαν πως η εγκατάσταση επλήγη από ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Άλλα επτά ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς την εν λόγω εγκατάσταση μετά την επίθεση. Πρόκειται για το πιο δυτικό σημείο της Ουκρανίας που έχει δεχθεί μέχρι τώρα επίθεση στη διάρκεια του πολέμου.

Τελευταία ενημέρωση 09:25

Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ, μεταδίδει το Ukrinform επικαλούμενο ανάρτηση της ουκρανικής συνοριοφυλακής στο Telegram.

«Οι εισβολείς έπληξαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ», αναφέρει η ανάρτηση.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ριμπάλκιν, επικεφαλής ΜΚΟ στην περιοχή, η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στις 11:05 το βράδυ του Σαββάτου. «Χτύπησαν τον γυναικωνίτη. Αυτήν την ώρα, νεκροί και τραυματίες ανασύρονται από τα ερείπια», δήλωσε ο Ριμπάλκιν.



The #Sviatohirsk Lavra, the third most important monastery of the #Moscow Patriarchate in #Ukraine known from its previous pro-Russian sentiments has just been bombed by the #Russian air force. pic.twitter.com/MUCicCzt4s — Orthodox News ☦️📰📸 (@OrthodoxNews2) March 12, 2022

Νεκροί άμαχοι

Η Ουκρανία κατηγόρησε χθες, Σάββατο, τις ρωσικές δυνάμεις ότι σκότωσαν επτά αμάχους σε επίθεση εναντίον γυναικών και παιδιών που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις μάχες κοντά στο Κίεβο. Η Γαλλία δήλωσε πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει έτοιμος να κάνει ειρήνη.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε ότι οι επτά, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν καθώς διέφευγαν από το χωριό Περεμόχα και ότι «οι εισβολείς ανάγκασαν όσους είχαν απομείνει από το κομβόι να γυρίσουν πίσω».

Το Reuters αναφέρει πως δεν ήταν αμέσως σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία και η Ρωσία δεν σχολίασε άμεσα.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους αφότου εισέβαλε στις 24 Φεβρουαρίου. Κατηγορεί την Ουκρανία για τις αποτυχημένες προσπάθειες να απομακρυνθούν άμαχοι από περικυκλωμένες πόλειες, μια κατηγορία που η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα στέλνει νέα στρατεύματα αφού οι ουκρανικές δυνάμεις έθεσαν εκτός μάχης 31 ρωσικά τάγματα και έκανε λόγο για τις μεγαλύτερες απώλειες του ρωσικού στρατού εδώ και δεκαετίες. Το Reuters αναφέρει πως δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις δηλώσεις του.

«Εξακολουθούμε να πρέπει να κρατήσουμε. Εξακολουθούμε να πρέπει να πολεμήσουμε», δήλωσε χθες το βράδυ ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, τη δεύτερη της χθεσινής ημέρας. Λέγοντας ότι έχουν σκοτωθεί περίπου 1.300 ουκρανοί στρατιώτες, κάλεσε τη Δύση να εμπλακεί περισσότερο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν εσπευσμένα στην Ουκρανία επιπλέον μικρά όπλα, καθώς και αντιαρματικά και αντιαεροπορικά αξίας έως 200 εκατ. δολαρίων. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια.

Ο Ζελένσκι συζήτησε τον πόλεμο με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κάλεσε τον Πούτιν να διατάξει άμεσα κατάπαυση του πυρός.

Σε δήλωση του Κρεμλίνου για την 75λεπτη ομιλία τους δεν γίνεται καμιά αναφορά σε κατάπαυση του πυρός. Αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας δήλωσε: «Δεν διακρίνουμε προθυμία από την πλευρά του Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο».

Ο Β. Ζελένσκι είχε νέα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ν. Μπένετ. Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ουκρανός πρόεδρος του ζήτησε να βοηθήσει στην απελευθέρωση του δημάρχου Μελιτόπολης, ο οποίος έχει απαχθεί από τη ρωσική πλευρά.

Εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργό δήλωσε στο BBC ότι η συζήτηση των δύο ηγετών διήρκεσε παραπάνω από μια ώρα και εξετάστηκαν τρόπο για να σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία, καθώς και οι προσπάθειες που θα καταβάλλει το Ισραήλ για το θέμα.

Ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κλιμακώνουν τις εντάσεις και δήλωσε πως η κατάσταση περιπλέκεται από κομβόι που μεταφέρουν δυτικά όπλα στην Ουκρανία, τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις θεωρούν «θεμιτούς στόχους».

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο TASS, ο Ριαμπκόφ δεν προβαίνει σε κάποια συγκεκριμένη απειλή. Οποιαδήποτε επίθεση σε τέτοια κομβόι πριν φθάσουν στην Ουκρανία θα δημιουργούσε κίνδυνο να διευρυνθεί ο πόλεμος.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο συνεχίζονται με βιντεοδιάσκεψη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες, όμως ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι το Κίεβο δεν θα παραδοθεί ούτε θα δεχθεί οποιαδήποτε τελεσίγραφα.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία την ενημέρωσε το Σάββατο πως η Ρωσία σκοπεύει να αναλάβει τον πλήρη και μόνιμο έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, αλλά ότι η Ρωσία αργότερα το αρνήθηκε.

"Ο πρόεδρος της ουκρανικής διαχειρίστριας εταιρίας Energoatom του πυρηνικού σταθμού, Πέτρο Κοτίν, ανέφερε σε επιστολή προς τον γενικό διευθυντή ότι σχεδόν 400 Ρώσοι στρατιώτες "είναι μονίμως παρόντες" (στη Ζαπορίζια)", πρόσθεσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα της

Η ΙΑΕA ανακοίνωσε ότι η ουκρανική ρυθμιστική αρχή την είχε επίσης ενημερώσει ότι οι προσπάθειες για την επισκευή κατεστραμμένων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ συνεχίζονται και ότι οι γεννήτριες ντίζελ παρέχουν εφεδρική ισχύ σε συστήματα σχετικά με την ασφάλεια.

Η ολοκληρωτική καταστροφή που έχουν υποστεί κατοικίες και επιχειρήσεις στην Μαριούπολη καταγράφεται σε δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies.