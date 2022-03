Μάχες στα προάστια του Κιέβου - Ισχυρό πλήγμα στις ρωσικές δυνάμεις

Μάχες στα περίχωρα του Κίεβου ανάμεσα στις ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις, αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε Μαριούπολη και άλλες πόλεις, καθώς και εγκλωβισμός των αμάχων που δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν αφού η κατάπαυση πυρός έμεινε στα χαρτιά, είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται το μεσημέρι της Πέμπτης. Ισχυρό πλήγμα υπέστη ρωσική φάλαγγα έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας. Δορυφορικές εικόνες καταστροφής από τη Μαριούπολη.

«Ο διοικητής του συντάγματος κατοχής, συνταγματάρχης Ζαχάροφ εξουδετερώθηκε. Στη διάρκεια της μάχης στην περιοχή Μπρόβαρι της περιφέρειας του Κιέβου η [ρωσική] ομάδα τακτικής μάχης του 6ου συντάγματος τανκ (Chebarkul) της 90ης μεραρχίας αρμάτων μάχης της Κεντρικής Διοίκησης υπέφερε σημαντικές απώλειες σε προσωπικό και εξοπλισμό», ανέφερε το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας με ανάρτησή του στο twitter.

Σε βίντεο μάλιστα καταγράφεται η ρωσικής στρατιωτικής φάλαγγα να δέχεται επίθεση και να υποχωρεί εντοπίστηκε βορειοανατολικά του Κιέβου.

Σε άλλο βίντεο των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων καταγράφονται επιπλέον εικόνες από τις καταστροφές των ρωσικών αρμάτων μάχης.

Η εικόνα της ρωσικής προέλασης σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, όπως δημοσιεύτηκαν στον Guardian

Το μέγεθος της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στη Μαριούπολη, αποκαλύπτουν νέες δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Maxar Technologies είναι πριν και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αποκαλύπτουν κατεστραμμένα σπίτια, βομβαρδισμένα σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα, καταγράφοντας τη ζοφερή εικόνα της καταστροφής που έχει ήδη προκληθεί στη Μαριούπολη.

In these before and after #satellite images of #Mariupol, #Ukraine you can see destruction of homes and building. The latest imagery is from 10:16 a.m. local time on March 9, 2022. (Location: 47.099, 37.662) pic.twitter.com/J9eXaPg7gl