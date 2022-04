Μάχες μέχρι τέλους στη Μαριούπολη - Εκρήξεις στο Κίεβο, νεκροί από επιθέσεις στο Λβιβ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα στο ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης «αποφάσισαν να ισοπεδώσουν την πόλη με κάθε κόστος». Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της χώρας Ντένις Σιμχάλ είπε ότι η Μαριούπολη «δεν έπεσε» παρά το τελεσίγραφο της Ρωσίας για την παράδοσή της και οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις εκεί θα «πολεμήσουν μέχρι τέλους».

Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν επίσης ρωσικούς βομβαρδισμους και αεροπορικές επιδρομές σε πολλούς στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο. Στο Μικολάιφ κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, ο κυβερνήτης αναφέρει συνεχείς επιθέσεις με ρουκέτες.

Νεκροί και τραυματίες στο Λβιβ από πυραυλική επίθεση

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυραύλους στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας το πρωί της Δευτέρας, δήλωσε ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι.



Τρεις πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής, είπε, ενώ ο ένας έπληξε εγκατάσταση αντικατάστασης ελαστικών αυτοκινήτου, σύμφωνα με το Reuters.

Βρετανία: Τεράστιο το κόστος για τους Ρώσους στην πολιορκία της Μαριούπολης

Κάθε άλλο παρά ανώδυνα προχωρά για τους Ρώσους η διαφαινόμενη κατάκτηση του λιμανιού της Μαριούπολης, πόλης - κλειδί στη νότια Ουκρανία.

Σύμφωνα με το tweet του Υπουργείου Άμυνας, οι Ρώσοι στρατηγοί αρχίζουν να ανησυχούν σοβαρά από τον χρόνο που έχει απαιτήσει η κατάκτηση της Μαριούπολης, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κοντεύει πλέον να κλείσει δύο μήνες, εκτιμούν οι βρετανικές υπηρεσίες.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3ukVqHHIOX



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6rh9bFfFUs