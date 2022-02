Μάχες μαίνονται βόρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μάχονται σήμερα εναντίον μονάδων ρωσικών τεθωρακισμένων σε δύο πόλεις, τη Ντίμερ και τη Ιβανκίβ, που βρίσκονται αντίστοιχα 45 και 80 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

"Αερομεταφερόμενες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανία μάχονται γύρω από τις πόλεις Ντίμερ και Ιβανκίβ όπου έχει φτάσει μεγάλος αριθμός τεθωρακισμένων του εχθρού", ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στη σελίδα του στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή, η προέλαση "των υπέρτερων δυνάμεων του στρατού σταμάτησε στον πόταμο Τετερόφ. Η γέφυρα του ποταμού καταστράφηκε".

russian bombing in kiev tonight.

putin’s war crimes happening in front of our eyes. pic.twitter.com/UodmTlMGKW