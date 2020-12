Μ. Σχοινάς: «Μια Ένωση για όλους - Μια κοινότητα αλληλεγγύης»

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι η έναρξη των εμβολιασμών κατα της Covid-19 στην ΕΕ είναι μία ημέρα για να θυμόμαστε υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ είναι «μία Ένωση για όλους».

Ειδικότερα, σημείωσε με ανάρτησή του στο twitter: «Άσχημη ημέρα σήμερα για όσους δεν πίστευαν στην Ευρώπη. Μία ημέρα να θυμόμαστε. Μια Ένωση για όλους. Μια κοινότητα αλληλεγγύης».

Bad day today for those who didn’t believe in Europe. A day to remember. A Union for all. A Community of solidarity. #EUVaccinationdays #StrongerTogether

Μέσω των εμβολιασμών «θα συνεχίσουμε να σώσουμε ζωές και να γυρίσουμε σελίδα στην πανδημία», είχε τονίσει νωρίτερα και η επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου.

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί: σήμερα οι εμβολιασμοί ξεκινούν στην ΕΕ, μετά την έγκριση του εμβολίου BioNTech / Pfizer για χρήση στην ΕΕ» επισήμανε επίσης λίγο αργότερα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ η Κομισιόν ανέφερε ακολούθως: «Έχουμε ενεργήσει με ενότητα σε όλη αυτή την πανδημία. Σήμερα αρχίζουμε να γυρίζουμε μαζί τη σελίδα σε αυτό το κεφάλαιο, μαζί»

The first vaccinations against COVID-19 are beginning across the European Union today.



We have acted in unity throughout this pandemic. Today we begin to turn the page on this chapter, together.#EUVaccinationDays #StrongerTogether pic.twitter.com/CZoCx8NTB0