Κομισιόν: Τι περιλαμβάνει η πρόταση για αναθεώρηση της συνθήκης Σένγκεν

Νέα στρατηγική για να καταστήσει τη μεγαλύτερη ελεύθερη περιοχή ταξιδιών στον κόσμο - τη ζώνη Σένγκεν - πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά να τονίζει ότι «η απεριόριστη κυκλοφορία εντός της περιοχής Σένγκεν είναι απαραίτητη για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας.

Schengen is our crown jewel, symbol of our way of life.



It is a well-oiled machine but to stand the test of time, needs to be shored up and strengthened. Today we are setting out a new way forward that ensures the security and mobility of EU citizens.