Μ. Πομπέο: Απαράδεκτη η εισβολή στο Καπιτώλιο - Στη δικαιοσύνη οι ταραχοποιοί

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Μάικ Πομπέο την εισβολή στο Καπιτώλιο, παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter «η ανομία και οι ταραχές - εδώ ή οπουδήποτε στον κόσμο- ήταν ανέκαθεν απαράδεκτες».

Και συμπληρώνει: «Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες και πάντα στήριζα το δικαίωμα των ανθρώπων να διαμαρτύρονται ειρηνικά για τα πιστεύω τους».

But violence, putting at risk the safety of others including those tasked with providing security for all of us, is intolerable both at home and abroad. Let us swiftly bring justice to the criminals who engaged in this rioting.