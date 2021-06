Μ. Βρετανία: «Κυβερνητικά» προνόμια στους εμβολιασμένους χρήστες εφαρμογών για ραντεβού

Σε μια νέα καμπάνια για να ενθαρρύνουν τους πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας να εμβολιαστούν προχώρησαν η κυβέρνηση της χώρας και δημοφιλείς πλατφόρμες διαδικτυακών γνωριμιών και συγκεκριμένα τις Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime και Muzmatch.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Υγείας τα site γνωριμιών θα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τους εμβολιασμούς και θα παρέχονται ιδιαίτερα προνόμια σε εκείνους που δηλώνουν ότι έχουν εμβολιαστεί.

We’ve partnered up with the country’s leading dating apps to boost vaccine uptake.



With more people to be called forward in the coming days, there’s no better time to ‘swipe right’ on the vaccine.



When you get the call, get the jab. 💉

https://t.co/SJ3lNB6NV3