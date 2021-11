Λονδίνο: Τουρκοκύπριοι ύψωσαν τη σημαία του ψευδοκράτους σε δημαρχείο

Στην ανύψωση της σημαίας του ψευδουκράτους στο δημαρχείο Waltham Forest, στο βορειοανατολικό τμήμα του Λονδίνου, προχώρησαν Τουρκοκύπροι- μέλη του δημοτικού συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, στο πλαίσιο εορτασμού της παράνομη ανακήρυξη της «τουρκικής δημοκρατίας της βορείου Κύπρου».

Σύμφωνα με το κυπριακό μέσο philenews.com τουρκικά και τουρκοκυπριακά ΜΜΕ ενημέρωσης προβάλλουν το γεγονός, ως την πρώτη επίσημη ανάρτηση σημαίας της «τουρκικής δημοκρατίας της βορείου Κύπρου» σε κυβερνητικό κτήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποδεικνύουν μάλιστα πως η 38η επέτειος από την «ίδρυση» της «ΤΔΒΚ» γιορτάζεται και σε άλλες χώρες εκτός από την Βόρεια Κύπρο.

Στην εκδήλωση, συμμετείχαν περίπου πενήντα άτομα και η ανάρτηση της σημαίας του ψευδοκράτους έγινε με την ανάκρουση του τουρκικού εθνικού ύμνου.

«Η σημαία της Βόρειας Κύπρου υψώθηκε χθες πάνω από το δημαρχείο του Waltham Forest εν αγνοία του αρχηγού του συμβουλίου που έκτοτε καταδίκασε την ενέργεια», ανέφερε δημοτικός σύμβουλος του Waltham Forest

