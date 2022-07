Λονδίνο: Πυρκαγιά σε παμπ στην πλατεία Τραφάλγκαρ

Τεράστια νέφη καπνού υψώθηκαν πάνω από το κέντρο του Λονδίνου σήμερα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο μιας παμπ στην πλατεία Τραφάλγκαρ. Βίντεο και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο σημείο δείχνουν την έκταση του καπνού, με τεράστια γκρίζα σύννεφα να υψώνονται στον ουρανό πάνω από την πόλη, όπως αναφέρει το MyLondon.news.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι 150 άτομα απομακρύνθηκαν από την παμπ πριν φτάσουν τα συνεργεία της πυροσβεστικής στο σημείο. Παράλληλα, είπε επίσης ότι υπάρχουν 20 πυροσβεστικά οχήματα και 125 πυροσβέστες που καταπολεμούν τη φωτιά καθώς «το μισό υπόγειο» φλέγεται και έχει προειδοποιήσει τους ανθρώπους να αποφύγουν την περιοχή.

Ένας εκπρόσωπος είπε: «Πολλοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την παμπ και τις γύρω επιχειρήσεις πριν φτάσει η Πυροσβεστική. Αποφύγετε την περιοχή εάν είναι δυνατόν, καθώς θα υπάρξει έντονη διακοπή της κυκλοφορίας. 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν τη φωτιά στην Υπόγειο. Τα συνεργεία εργάζονται σε δύσκολες, δύσκολες και ζεστές συνθήκες. Περίπου 150 άτομα απομακρύνθηκαν πριν φτάσουμε»

Ένας εκπρόσωπος του Δήμου ανέφερε ότι «η αστυνομία βοηθά στο κλείσιμο των δρόμων μετά από αναφορές για πυρκαγιά σε μια διεύθυνση στο Spring Gardens SW1. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς αυτή τη στιγμή».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι σημειώνεται σταθερή πρόοδος στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην παμπ Admiralty στην πλατεία Τραφάλγκαρ και ότι οι πυροσβέστες είναι πιθανό να παραμείνουν στο σημείο για αρκετές ώρες.

