Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά μετά από έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών

Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη βρετανική πρωτεύουσα, όταν μετά από ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών, το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, με την Πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα, ενώ ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν, τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά στο κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή του Worcester Park στο νοτιοανατολικό Λονδίνο προκλήθηκε έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου.

Firefighters are continuing to work hard at the challenging fire in #WorcesterPark . Our 999 control officers have taken 29 calls to the fire https://t.co/vwKhI20eC7 pic.twitter.com/iwmJjCj1Uu

Επί τόπου έσπευσαν 125 άνδρες της Πυροσβεστικής αλλά και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, καταφέρνοντας να απεγκλωβίσουν σώους τους ενοίκους του συγκροτήματος, χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης, ενώ στο σημείο παραμένουν για προληπτικούς λόγους οχήματα και άνδρες της Πυροσβεστικής.

The fire in #WorcesterPark is now under control but firefighters will remain at the scene throughout the day. Please avoid the area if possible https://t.co/vwKhI20eC7 pic.twitter.com/GoqcGrLsrP