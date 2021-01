Lockdown στο Καπιτώλιο - Καπνοί σε παρακείμενο κτίριο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Καπιτώλιο καθώς καπνοί έχουν γεμίσει τον ουρανό από φωτιά σε παρακείμενο κτίριο και οι αρχές προχώρησαν σε lockdown.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν στο Reuters ότι υπάρχει «απειλή εξωτερικής ασφάλειας».

Βίντεο δείχνουν ότι καπνό πάνω από το Καπιτώλιο με τις πληροφορίες να υποστηρίζουν ότι ξέσπασε φωτιά σε παρακείμενο κτίριο.



Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η εκκένωση έγινε κατά τη διάρκεια της πρόβας ορκωμοσίας ενώ η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε σε ξενώνα αστέγων.

«Οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε μια μικρή πυρκαγιά στην περιοχή των οδών 1ου και F της Ουάσιγκτον που έχει σβήσει. Λόγω της μεγάλης προσοχής, το συγκρότημα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ έκλεισε προσωρινά. Δεν υπάρχει απειλή για το κοινό», αναφέρει η ανακοίνωση των μυστικών υπηρεσιών μέσω Twitter.

Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, D.C. that has been extinguished. Out of an abundance of caution the U.S. Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public. pic.twitter.com/kQfAI4NxNK