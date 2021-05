Τουρισμός: Χρονιά της ανάκαμψης το 2021 - Ποιες είναι οι πέντε «ζώνες άμυνας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση για το άνοιγμα του τουρισμού από τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη. «Ανοίγουμε την ελληνική τουριστική βιομηχανία, επαναφέρουμε την Ελλάδα ως έναν τόπο ταυτόσημο με τη φιλοξενία και την ασφάλεια», είπε ο κ. Θεοχάρης από το Σούνιο.

«Τιμάμε τη διαχρονικότητα της Ελλάδας και ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες όλων. Ανοίξαμε με αυστηρές διαδικασίες και υποδεχτήκαμε τους επισκέπτες με ασφάλεια. Γι' αυτό η χώρα μας βραβεύτηκε ως πρωτοπόρος στο άνοιγμα του τουρισμού για το 2020», συμπλήρωσε.

«Στην Ελλάδα έχουμε σχέδιο και ξέρουμε να το υλοποιούμε. Μεγάλο μας στοίχημα δεν είναι να αναδεικνύουμε μόνο τη φυσική ομορφιά της χώρας, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και όλα αυτά που μας κάνουν ξεχωριστούς» είπε.

Σύμφωνα με τον υπ. Τουρισμού το σχέδιο ανοίγματος περιλαμβάνει πέντε ξεχωριστές «ζώνες άμυνας». Ειδικότερα, αφορά σε:

1. Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα: Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση, πιστοποιητικό εμβολιασμού, PCR test έως και 72 ώρες πριν.



2. Λειτουργία Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας - Rapid Test.



3. Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας.



4. Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον Tουρισμό.



5. Επιτάχυνση εμβολιασμών.

Σημειώνεται πως στη συνέντευξη Τύπου με θέμα «Το ασφαλές άνοιγμα του Τουρισμού» παρουσιάζεται και η φετινή καμπάνια του ΕΟΤ «All you want is Greece» από τον γενικό γραμματέα του οργανισμού, Δημήτρη Φραγκάκη.

«Φέτος ο ΕΟΤ υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα προβολής τα τελευταία 10 χρόνια, μια καμπάνια έξι μηνών», σημείωσε ο κ. Φραγκάκης για να προσθέσει: «Έχουμε αναλάβει και θα παρουσιάσουμε και άλλες πρωτοβουλίες»

«Πιστεύω ότι η χώρα μας είναι ολόκληρη εν δυνάμει τουριστικός προορισμός, όλο τον χρόνο» δήλωσε ο κ. Φραγκάκης και παρουσίασε τον ιστότοπο visitgreece.gr.

Δείτε τα βίντεο του ΕΟΤ για την καμπάνια «All You Want Is Greece»: