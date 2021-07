Λιούις Χάμιλτον κατά Ορμπάν: Στήριξη στους ΛΟΑΤΚΙ της Ουγγαρίας

Lars Baron/Pool photo via AP

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, τάχθηκε, ενόψει του Grand Prix της Ουγγαρίας, κατά του νόμου που προωθεί η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν ο οποίος ουσιαστικά στοχοποιεί για μια ακόμα φορά την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της χώρας.

«Πριν από το Grand Prix αυτό το Σαββατοκύριακο, θέλω να μοιραστώ την υποστήριξή μου προς όσους επηρεάζονται από τον κυβερνητικό νόμο κατά των ΛΟΑΤΚ +», δημοσίευσε ο Βρετανός στο Instagram την Πέμπτη. «Είναι απαράδεκτο, δειλό και παραπλανητικό για όσους είναι στην εξουσία (να) προτείνουν έναν τέτοιο νόμο. Όλοι αξίζουν να έχουν την ελευθερία να είναι ο εαυτός τους, ανεξάρτητα από το ποιον αγαπούν ή πώς ταυτίζονται. Προτρέπω τους κατοίκους της Ουγγαρίας να ψηφίσουν στο επερχόμενο δημοψήφισμα για την προστασία των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBTQ+, χρειάζονται την υποστήριξή μας περισσότερο από ποτέ. Δείξτε αγάπη για τους γύρω σας γιατί η αγάπη θα κερδίζει πάντα», έγραψε ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1.

Lewis Hamilton on Instagram speaking out against Hungary’s planned anti-LGBT law referendum 👏👏 pic.twitter.com/1veJ8LcTkP