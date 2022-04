Lidl UP: Learn & Work - Tο πρώτο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης για το λιανεμπόριο στην Ελλάδα, ξεκίνησε και εξελίσσεται με επιτυχία

Για πρώτη φορά στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, τo πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εργασίας Lidl UP: Learn & Work συνδυάζει σπουδές και εκπαίδευση στην πράξη, πιστοποιημένο πτυχίο ως «Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου» από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και μια θέση Υποδιευθυντή/-τριας Καταστήματος Lidl να περιμένει τους/τις αποφοίτους του.

Τον περασμένο Φεβρουάριο έγινε η αρχή του πρώτου εξαμήνου με τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες να ξεκινούν τα θεωρητικά τους μαθήματα στο δημόσιο Πειραματικό Ι.ΕΚ. Γλυφάδας. Παράλληλα, ήδη από τον Μάρτιο, η Lidl Ελλάς τους υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά και στα καταστήματά της στην Αττική, όπου ο κάθε μέντοράς τους και όλη η ομάδα του #teamLidl τους υποστηρίζει για να αποκτήσουν πραγματική εργασιακή εμπειρία.

Η Νικολέττα Κολομπούρδα, HR Director & Member of the Board της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Με το Lidl UP: Learn & Work δείχνουμε έμπρακτα την πίστη μας στη νέα γενιά, δίνοντας χώρο σε νέους και νέες χωρίς προηγούμενη ή με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, αλλά με θέληση και όρεξη για μάθηση, να εξελιχθούν χωρίς όρια. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου, προετοιμάζοντας τα Στελέχη Λιανικού Εμπορίου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις.»

Η Lidl Ελλάς στηρίζει με πληθώρα καινοτόμων δράσεων την αγορά εργασίας, παρέχοντας σε νέους και νέες όλα τα εφόδια ώστε να αναπτυχθούν και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης μέσα από ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. Ενδεικτικά προγράμματα είναι το Lidl UP: Learn & Work, το Lidl UP: International Trainee καθώς και το Lidl UP: Purchasing Trainee, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει και νέα προγράμματα ενίσχυσης της νέας γενιάς για το άμεσο μέλλον.