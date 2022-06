Λευκός Οίκος: Τα μέτρα Μπάιντεν για τις αυξημένες τιμές λόγω Πούτιν

Τις ενέργειες της διοίκησης Μπάιντεν ώστε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση συνοψίζει με ανάρτησή του ο Λευκός Οίκος τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη κινητήρια του πληθωρισμού είναι ο πόλεμος του Πούτιν κατά της Ουκρανίας.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει λάβει μέτρα για να αμβλύνουν τον «αντίκτυπο της αύξησης τιμών του Πούτιν για τις οικογένειες».

Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί:

- η απελευθέρωση ενός εκατ. βαρελιών την ημέρα από τα στρατηγικά αποθέματα,

- η απελευθέρωση άλλων 240 εκατ. βαρελιών με τη συμμετοχή συμμαχικών χωρών και

- η διευρυμένη πρόσβαση στα βιοκαύσιμα, που θα οδηγήσει σε μείωση τιμών στις ΗΠΑ.

